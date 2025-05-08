Какие продукты можно отправлять Новой почтой за границу

Многие пищевые продукты нельзя передавать за границу из-за правил ЕС. Однако есть и такие, которые можно перевозить и отправлять.

В частности на сайте Новой Почты четко указано, что можно, а что нельзя передавать за границу. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие продукты можно передавать в ЕС Новой Почтой

Еда

Почтой без проблем можно отправлять: растительные масла, шоколад, выпечку (без молока и мяса), какаопорошок и другие пищевые продукты, которые не содержат молоко, мясо, яйца и продукты животного происхождения.

Напитки

Также можно передавать кофе (до 500 граммов), черный чай, зеленый чай, фруктовый чай и безалкогольные напитки.

Обратите внимание. Масса продуктов не может превышать 10 килограммов.

Что запрещено отправлять за границу

Продукты животного происхождения: мясо, смалец, лярд, яйца, колбасные изделия, рыба, консервы и т.д;

Молочные продукты: творог, масло сливочное, сгущенное молоко, йогурт, кефир, сливки и т.д;

Продукты сроком годности менее 30 суток;

Продукты, которые требуют специального температурного режима;

Продукты без заводской упаковки и маркировки.

Собственно, похожие правила перевозки продуктов действуют и при пересечении границы.