В частности на сайте Новой Почты четко указано, что можно, а что нельзя передавать за границу. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие продукты можно передавать в ЕС Новой Почтой
Еда
Почтой без проблем можно отправлять: растительные масла, шоколад, выпечку (без молока и мяса), какаопорошок и другие пищевые продукты, которые не содержат молоко, мясо, яйца и продукты животного происхождения.
Напитки
Также можно передавать кофе (до 500 граммов), черный чай, зеленый чай, фруктовый чай и безалкогольные напитки.
Обратите внимание. Масса продуктов не может превышать 10 килограммов.
Что запрещено отправлять за границу
- Продукты животного происхождения: мясо, смалец, лярд, яйца, колбасные изделия, рыба, консервы и т.д;
- Молочные продукты: творог, масло сливочное, сгущенное молоко, йогурт, кефир, сливки и т.д;
- Продукты сроком годности менее 30 суток;
- Продукты, которые требуют специального температурного режима;
- Продукты без заводской упаковки и маркировки.
Собственно, похожие правила перевозки продуктов действуют и при пересечении границы.