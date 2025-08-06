В Польше пограничники будут проверять людей на пляже
- Польша продолжила пограничный контроль с Германией и Литвой до 4 октября, включив проверки на пляже в Свиноуйсьце и пешеходном переходе в Новом Варпне.
- Проверки проводят в 50 пунктах на польско-немецкой границе и 13 пунктах на польско-литовской границе, с целью выявления нелегальных мигрантов.
- Литва и Германия также проводят аналогичные проверки на своих территориях.
Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой до 4 октября. Пограничники, полиция и войска теробороны имеют право останавливать любые транспортные средства для случайных проверок.
На польско-немецкой границе проверки проводят в 50 пунктах, а на польско-литовской границе – в 13. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.
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Где проводят проверки польские пограничники?
Dzienniku Ustaw добавила к проверкам:
- пешеходный и велосипедный переход в Новом Варпне (Западнопоморское воеводство),
- также пляжную зону в Свиноуйсьце.
Свиноуйсьце на карте:
Справка. На переходе Нове Варпно-Рит проверки буду проводить в радиусе 50 метров перед въездом на мост.
Зато проверки на речных переходах с Германией (Милув, Видухова и Грифино) отменили "из-за полного отсутствия пограничного движения" на них.
Напомним, что 7 июля Польша ввела временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Правительство ввело такие проверки, чтобы выявлять нелегальных мигрантов.
Следует отметить, что Литва и Германия также проводят такие проверки на своих территориях, из-за чего на трассах у границ часто возникают очереди и пробки.