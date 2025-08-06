Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой до 4 октября. Пограничники, полиция и войска теробороны имеют право останавливать любые транспортные средства для случайных проверок.

На польско-немецкой границе проверки проводят в 50 пунктах, а на польско-литовской границе – в 13. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Где проводят проверки польские пограничники?

Dzienniku Ustaw добавила к проверкам:

пешеходный и велосипедный переход в Новом Варпне (Западнопоморское воеводство),

также пляжную зону в Свиноуйсьце.

Свиноуйсьце на карте:

Справка. На переходе Нове Варпно-Рит проверки буду проводить в радиусе 50 метров перед въездом на мост.

Зато проверки на речных переходах с Германией (Милув, Видухова и Грифино) отменили "из-за полного отсутствия пограничного движения" на них.

Напомним, что 7 июля Польша ввела временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Правительство ввело такие проверки, чтобы выявлять нелегальных мигрантов.

Следует отметить, что Литва и Германия также проводят такие проверки на своих территориях, из-за чего на трассах у границ часто возникают очереди и пробки.