Шок для рынка труда: Польша готовится заменить украинцев другими мигрантами

Польша, которая последние годы в значительной степени опиралась на украинских работников, постепенно сталкивается с новой реальностью: потенциал трудовой миграции из Украины может исчерпываться. В связи с этим страна должна активнее открываться для рабочих из других государств и одновременно усиливать интеграцию уже имеющихся иммигрантов.

Как пишет In Poland со ссылкой на ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna, польский рынок труда нуждается в новых источниках рабочей силы, чтобы поддерживать экономический рост.

Смотрите также Поляки назвали своих фаворитов: украинцы не попали даже в тройку

Согласно данным Главного статистического управления Польши (GUS), которое цитирует Polskie Radio, по состоянию на конец июля 2025 года в стране работало 1 106 300 иностранцев. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда количество иностранных работников составляло 1 041 600 человек.

Иностранцы сейчас составляют 6,7% всех работников в Польше, однако этот показатель все еще значительно ниже, чем в ведущих экономиках ЕС. Например, в Германии доля иностранцев в рабочей силе уже превышает 15%.

Какие планы польского правительства?

Польская правительственная стратегия на 2025 – 2030 годы предусматривает, что для сохранения темпов роста ВВП доля иностранцев на рынке труда должна вырасти как минимум до 12% к 2030 году. Это означает, что общее количество работающих мигрантов должно увеличиться до 1,8 – 2 миллионов человек.

Сейчас в Польше работают граждане более чем 150 стран, однако самой большой группой остаются украинцы. В июле 2025 года в Польше насчитывалось 741 000 украинских работников, что на 5,7% больше, чем в 2024 году. Украинцы составляют около 67% от всех иностранцев, работающих в стране.

Впрочем, эксперты предупреждают, что ресурсы миграции из Украины постепенно исчерпываются. Так, Международный валютный фонд отмечает, что доля украинских беженцев трудоспособного возраста растет: в 2022 году она составляла 65%, через два года достигла 70%. Однако МВФ отмечает, что дальнейший приток украинских работников может замедлиться, поэтому Польша должна активнее привлекать людей из других стран и делать ставку на лучшую интеграцию иммигрантов.



Потенциал украинских работников угасает / Фото Unsplash

Какие специальности в дефиците в Польше?

Польша подготовила проект проекта постановления для упрощения трудоустройства иностранцев в дефицитных профессиях. Речь идет о таких специальностях как:

инженеры (технологи, строители, механики, электрики);

врачи без специализации или в процессе ее получения;

медицинские специалисты с высшими степенями квалификации;

медсестры и акушерки;

преподаватели иностранных языков;

программисты приложений, разработчики и администраторы баз данных разработчики и администраторы баз данных;

операторы энергетического оборудования;

ассистенты преподавателей;

кровельщики, сантехники, трубопроводчики трубопроводчики;

водители автобусов и трамваев.

Согласно проекту, постановление должно заработать через 14 дней после публикации в Журнале законов.