"Очень спорная сумма": украинка раскрыла, сколько приходится тратить в Испании ежемесячно

Испания – это невероятная солнечная страна, привлекающая множество экспатов. И перед переездом больше их интересуют цены – поэтому украинка, живущая в стране уже не один год, поделилась расходами.

Испания– это одна из более дешевых стран Европейского Союза, но даже там цены могут "кусаться". Но больше всего расходы зависят от выбранного города и образа жизни. Сколько примерно денег понадобится в месяц в этой стране, рассказывает lusia_irl.

Какие расходы на месяц в Испании?

Первый и самый большой расход– это аренда жилья, и девушке она обходится в 750 евро, но вместе с коммунальными услугами эта сумма растет до 900– 950 евро в месяц. Кроме того, украинка имеет котика, и на его содержание, уход и еду ежемесячно тратит 100– 150 евро.

Если машина украинки не ломается, тогда ежемесячно приходится тратить всего 50– 60 евро в горючее. Впрочем, блоггерша переживает, что цены на дизель могут скоро возрасти, и поэтому содержание автомобиля также подорожает.

Следующий пункт– это мелкие издержки. Если честно, это очень спорная сумма, потому что бывает, что в месяц можем потратить много, а бывает, что ничего не потратили. Поэтому если брать средне, пусть это будет 300 евро,

– рассказала украинка.

Посещение спортзала обходится девушке и ее партнеру в 40– 45 евро в месяц, и компания блоггера компенсирует ей все расходы на спорт. Продукты в супермаркетах обходятся в 500– 600 евро, и еще 100 ежемесячно пара тратит на доставку пищи.

В общем ежемесячно пара тратит 2100– 2500 евро.

Какие в Испании зарплаты?

Несмотря на это, что цены в Испании значительно ниже, чем во многих других странах ЕС, рассчитывать на очень высокую заработную плату там тоже не стоит, пишет Expatica. В частности, минимальная почасовая плата там составляет 8, 87 евро.

Следовательно, минимальная зарплата в месяц в Испании сейчас составляет 1184 евро. Впрочем, здесь есть приятный бонус: выплачивают ее не 12, а 14 раз в год, с двойными зарплатами в июле и декабре, в сезон праздников и отпусков.

А вот средняя зарплата в Испании составляет примерно 28 050 евро в год.

Что еще следует знать украинцам перед переездом в Испанию?

Если вы хотите жить в Барселоне, следует подготовиться к новому и достаточно строгому правилу, что ввели в городе совсем недавно. Всем экспатам в течение года придется доказать знание языка. И только испанского уже недостаточно.

В регионе Каталония есть три официальных языка, и каталонский, конечно же, является одной из них– именно она является основной в общении большинства жителей Барселоны. Поэтому мэр города заявил, что ее изучение– это не только ценный практический навык, но и "проявление уважения". В случае, если не удастся доказать знание языка, вид на жительство могут аннулировать.