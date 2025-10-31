5 привычных для украинцев вещей, которые для японцев –табу

Японец, живущий в Украине, заметил немало небольших привычек украинцев, которые в Японии –под строгим запретом.

Менталитет и обычаи могут сильно отличаться от страны к стране. И некоторые вещи, которые вполне привычны для украинцев, японцы совсем не понимают, сообщает 24 Канал со ссылкой на sho_pilgrim.

Какие привычки в Японии – табу?

Первая привычка, которая для украинцев кажется вполне нормальной – это разговаривать по телефону в транспорте. Между тем в Японии этого никто не будет делать, ведь так просто не принято. Еще одна вещь, которая в Японии под запретом – это курение на улице.

Третья привычка, которую назвал японец – это ношение обуви в доме, ведь в Японии это категорически запрещено.

Японец рассказал об отличиях в менталитетах: смотрите видео

А вот четвертая вещь для украинцев может показаться очень необычной – в Японии даже родным почти никогда не говорят, что любят их, и не дарят цветов.

Если такое сделаете, то все подумают, что произошло что-то серьезное,

– поделился блогер.

Также в Японии клиент всегда прав – даже в случае, если он очень грубый, работники обязаны оставаться вежливыми.

А вот лично я считаю, что работник – это тоже человек. И если клиент ведет себя вызывающе, то не всегда надо молчать и терпеть,

– добавил мужчина.

