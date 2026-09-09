Самолет с двумя сотнями пассажиров на борту подал сигнал 7700 над Атлантикой: что он означает

Большинство людей считают, что код 7700 на самолете автоматически означает аварийную посадку – однако это далеко не всегда так.

Самолет авиакомпании Swiss, летевший из Цюриха в Нью-Йорк, передал сигнал о чрезвычайной ситуации, сообщает Antena3.

Почему пилот самолета передал код 7700?

На борту швейцарского самолета во время перелета над Северной Атлантикой находились 234 пассажира, когда пилот передал аварийный код 7700. Это произошло из-за внезапной медицинской проблемы, возникшей на борту, и самолету пришлось изменить маршрут.

Во время выполнения рейса LX14 по маршруту Цюрих – Нью-Йорк одному из пассажиров потребовалась неотложная медицинская помощь. По этой причине экипаж в кабине пилотов принял решение совершить внеплановую посадку в Сент-Джонсе,

– пояснил представитель компании Swiss Майкл Пельцер.

Кроме того, экипаж подал аварийный сигнал 7700 по согласованию с местной службой управления воздушным движением. Пассажира, которому стало плохо, передали медикам, а после этого самолет продолжил путь в Нью-Йорк.

Что означает код 7700?

Код 7700 на самом деле не связан только с одним типом инцидента. Он может указывать на несколько вещей:

техническую неисправность;

недостаточное количество топлива;

неотложную медицинскую ситуацию;

другую чрезвычайную ситуацию.

Поэтому передача этого кода далеко не всегда означает, что самолету необходимо совершить аварийную посадку.

Передача сигнала бедствия автоматически не означает, что пассажиры или самолет находятся в опасности. Однако в таких ситуациях, как эта, это побуждает диспетчеров воздушного движения предоставить рейсу необходимый приоритет, чтобы наш экипаж мог совершить посадку без задержек, насколько это возможно,

– пояснил Пельцер.

К слову, это уже не первая внеплановая посадка самолетов Swiss за последнее время. Один из самолетов, летевший из Чикаго в Цюрих, был вынужден приземлиться на Азорских островах. Причиной тогда стал запах химического вещества, распространившийся по салону, и нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Компании пришлось задействовать резервный самолет, чтобы безопасно долететь до Цюриха.

А 27 июля другой самолет авиакомпании, что следовал в Нью-Йорк, совершил посадку в Бангоре из-за задымления в салоне, вызванного чехлом для зарядки наушников.