Літак авіакомпанії Swiss, що летів з Цюриха до Нью-Йорка, передав сигнал про надзвичайну ситуацію, пише Antena3.

Чому пілот літака передав код 7700?

На борту швейцарського літака під час перетину Північної Атлантики перебувало 234 пасажири, коли пілот передав аварійний код 7700. Сталося це через раптову медичну проблему, що виникла на борту, і судну довелося змінити маршрут.

Під час виконання рейсу LX14 за маршрутом Цюрих – Нью-Йорк одному з пасажирів знадобилася невідкладна медична допомога. З цієї причини екіпаж у кабіні пілотів ухвалив рішення здійснити незаплановану посадку в Сент-Джонсі,

– пояснив речник компанії Swiss Майкл Пельцер.

Додатково екіпаж подав аварійний сигнал 7700 у погодженні з місцевою службою управління повітряним рухом. Пасажира, якому стало погано, передали медикам, а після цього літак продовжив шлях до Нью-Йорка.

Що означає код 7700?

Код 7700 насправді не пов'язаний всього з одним типом інциденту. Він може вказувати на кілька речей:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

технічну несправність;

недостатню кількість пального;

невідкладну медичну ситуацію;

іншу надзвичайну ситуацію.

Тож передача цього коду далеко не завжди означає, що літаку потрібно здійснити аварійну посадку.

Передача сигналу лиха автоматично не означає, що пасажири або літак перебувають у небезпеці. Однак у таких ситуаціях, як ця, це спонукає диспетчерів повітряного руху надати рейсу необхідний пріоритет, щоб наш екіпаж міг здійснити посадку без затримок, наскільки це можливо,

– роз'яснив Пельцер.

До слова, це вже не перша незапланована посадка літаків Swiss за останній час. Один з літаків, що летів з Чикаго до Цюриха, був змушений приземлитися на Азорських островах. Причиною тоді став запах хімічної речовини, що поширився салоном, і кільком людям знадобилася медична допомога. Компанії довелося використати резервний літак, аби безпечно долетіти до Цюриха.

А 27 липня інший літак авіакомпанії, що прямував до Нью-Йорка, приземлявся в Бангорі через задимлення в салоні, спричинене чохлом для заряджання навушників.