Выгодная "охота" на продукты: какие магазины в Чехии самые дешевые
- Наиболее популярными супермаркетами с низкими ценами в Чехии являются Lidl, Penny Market, Kaufland, Albert, Tesco и Billa.
- А онлайн-сервис akcniceny.cz помогает сравнивать цены и находить скидки в различных супермаркетах Чехии.
Для украинцев за границей всегда актуальным остается вопрос: где покупать продукты и бытовые предметы. И Чехия – не исключение.
Каждый магазин страны имеет свои особенности и разный ценовой диапазон. Какие есть супермаркеты в Чехии и где дешевле делать покупки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
Читайте также До сих пор не все знают: одинаковый ли час в Польше и Украине
Какие магазины в Чехии самые дешевые?
- Lidl
Популярная немецкая сеть дисконтных супермаркетов является наиболее популярной среди потребителей в Чешской Республике. Ритейлер предлагает широкий выбор продуктов и товаров для дома, часто проводя рекламные акции, чтобы привлечь покупателей.
- Penny Market
Это сеть супермаркетов со сниженными ценами. Обычно их можно найти в жилых кварталах и небольших городах.
- Kaufland
Еще одна известная немецкая сеть гипермаркетов, которая привлекает внимание своим широким ассортиментом товаров по конкурентным ценам. Kaufland известен своими акционными предложениями и собственными торговыми марками.
- Albert
Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Чехии. Эти точки обычно расположены в торговых центрах или в непосредственной близости к жилым районам.
- Tesco
Британская сеть супермаркетов Tesco тоже популярна в Чешской Республике – от небольших до крупных гипермаркетов. Именно эти магазины часто проводят акции и скидки на различные группы товаров.
Сеть Tesco популярна в Чехии / Фото Unsplash
- Billa
Эта сеть супермаркетов принадлежит австрийской холдинговой компании. Хотя цены в Billa могут быть несколько выше, чем в некоторых бюджетных супермаркетах, сеть часто проводит акции и скидки, привлекая потребителей доступностью.
Как искать скидки в магазинах Чехии?
Онлайн-сервис akcniceny.cz привлекает внимание своей способностью оптимизировать процесс покупки продуктов. Платформа позволяет пользователям сравнивать цены в нескольких супермаркетах одновременно.
Кроме того, клиенты могут искать скидки на определенные товары или находить предложения в магазинах, расположенных неподалеку от них. Сервис охватывает не только продуктовые супермаркеты, но и различные другие торговые точки.
Что надо знать украинцам в Чехии?
- Украинцы в Праге, которые проживают в общежитиях, могут получить единовременную финансовую помощь на переезд в арендованное жилье.
- При этом могут потерять временную защиту из-за ненадлежащего информирования об изменении места жительства.
- Кроме того, Чехия ввела новые правила помощи для беженцев с инвалидностью.