Для украинцев за границей всегда актуальным остается вопрос: где покупать продукты и бытовые предметы. И Чехия – не исключение.

Каждый магазин страны имеет свои особенности и разный ценовой диапазон. Какие есть супермаркеты в Чехии и где дешевле делать покупки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Какие магазины в Чехии самые дешевые?

Lidl

Популярная немецкая сеть дисконтных супермаркетов является наиболее популярной среди потребителей в Чешской Республике. Ритейлер предлагает широкий выбор продуктов и товаров для дома, часто проводя рекламные акции, чтобы привлечь покупателей.

Penny Market

Это сеть супермаркетов со сниженными ценами. Обычно их можно найти в жилых кварталах и небольших городах.

Kaufland

Еще одна известная немецкая сеть гипермаркетов, которая привлекает внимание своим широким ассортиментом товаров по конкурентным ценам. Kaufland известен своими акционными предложениями и собственными торговыми марками.

Albert

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Чехии. Эти точки обычно расположены в торговых центрах или в непосредственной близости к жилым районам.

Tesco

Британская сеть супермаркетов Tesco тоже популярна в Чешской Республике – от небольших до крупных гипермаркетов. Именно эти магазины часто проводят акции и скидки на различные группы товаров.



Сеть Tesco популярна в Чехии / Фото Unsplash

Billa

Эта сеть супермаркетов принадлежит австрийской холдинговой компании. Хотя цены в Billa могут быть несколько выше, чем в некоторых бюджетных супермаркетах, сеть часто проводит акции и скидки, привлекая потребителей доступностью.

Как искать скидки в магазинах Чехии?

Онлайн-сервис akcniceny.cz привлекает внимание своей способностью оптимизировать процесс покупки продуктов. Платформа позволяет пользователям сравнивать цены в нескольких супермаркетах одновременно.

Кроме того, клиенты могут искать скидки на определенные товары или находить предложения в магазинах, расположенных неподалеку от них. Сервис охватывает не только продуктовые супермаркеты, но и различные другие торговые точки.

Что надо знать украинцам в Чехии?