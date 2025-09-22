Для українців за кордоном завжди актуальним залишається питання: де купувати продукти та побутові предмети. І Чехія – не виняток.

Кожен магазин країни має свої особливості та різний ціновий діапазон. Які є супермаркети в Чехії та де дешевше робити покупки, розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.

Які магазини в Чехії найдешевші?

Lidl

Популярна німецька мережа дисконтних супермаркетів є найбільш популярною серед споживачів у Чеській Республіці. Ритейлер пропонує широкий вибір продуктів та товарів для дому, часто проводячи рекламні акції, щоб привабити покупців.

Penny Market

Це мережа супермаркетів зі зниженими цінами. Зазвичай їх можна знайти в житлових кварталах і невеликих містах.

Kaufland

Ще одна відома німецька мережа гіпермаркетів, яка привертає увагу своїм широким асортиментом товарів за конкурентними цінами. Kaufland відомий своїми акційними пропозиціями та власними торговими марками.

Albert

Одна з найбільших мереж супермаркетів у Чехії. Ці точки зазвичай розташовані в торгових центрах або в безпосередній близькості до житлових районів.

Tesco

Британська мережа супермаркетів Tesco теж популярна у Чеській Республіці – від невеликих до великих гіпермаркетів. Саме ці магазини часто проводять акції та знижки на різні групи товарів.



Мережа Tesco популярна у Чехії / Фото Unsplash

Billa

Ця мережа супермаркетів належить австрійській холдинговій компанії. Хоча ціни в Billa можуть бути дещо вищими, ніж у деяких бюджетних супермаркетах, мережа часто проводить акції та знижки, приваблюючи споживачів доступністю.

Як шукати знижки в магазинах Чехії?

Онлайн-сервіс akcniceny.cz привертає увагу своєю здатністю оптимізувати процес купівлі продуктів. Платформа дозволяє користувачам порівнювати ціни в декількох супермаркетах одночасно.

Крім того, клієнти можуть шукати знижки на певні товари або знаходити пропозиції в магазинах, розташованих неподалік від них. Сервіс охоплює не лише продуктові супермаркети, але й різноманітні інші торгові точки.

Що треба знати українцям в Чехії?