Кожен магазин країни має свої особливості та різний ціновий діапазон. Які є супермаркети в Чехії та де дешевше робити покупки, розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.
Які магазини в Чехії найдешевші?
- Lidl
Популярна німецька мережа дисконтних супермаркетів є найбільш популярною серед споживачів у Чеській Республіці. Ритейлер пропонує широкий вибір продуктів та товарів для дому, часто проводячи рекламні акції, щоб привабити покупців.
- Penny Market
Це мережа супермаркетів зі зниженими цінами. Зазвичай їх можна знайти в житлових кварталах і невеликих містах.
- Kaufland
Ще одна відома німецька мережа гіпермаркетів, яка привертає увагу своїм широким асортиментом товарів за конкурентними цінами. Kaufland відомий своїми акційними пропозиціями та власними торговими марками.
- Albert
Одна з найбільших мереж супермаркетів у Чехії. Ці точки зазвичай розташовані в торгових центрах або в безпосередній близькості до житлових районів.
- Tesco
Британська мережа супермаркетів Tesco теж популярна у Чеській Республіці – від невеликих до великих гіпермаркетів. Саме ці магазини часто проводять акції та знижки на різні групи товарів.
Мережа Tesco популярна у Чехії / Фото Unsplash
- Billa
Ця мережа супермаркетів належить австрійській холдинговій компанії. Хоча ціни в Billa можуть бути дещо вищими, ніж у деяких бюджетних супермаркетах, мережа часто проводить акції та знижки, приваблюючи споживачів доступністю.
Як шукати знижки в магазинах Чехії?
Онлайн-сервіс akcniceny.cz привертає увагу своєю здатністю оптимізувати процес купівлі продуктів. Платформа дозволяє користувачам порівнювати ціни в декількох супермаркетах одночасно.
Крім того, клієнти можуть шукати знижки на певні товари або знаходити пропозиції в магазинах, розташованих неподалік від них. Сервіс охоплює не лише продуктові супермаркети, але й різноманітні інші торгові точки.
Що треба знати українцям в Чехії?
- Українці у Празі, які проживають у гуртожитках, можуть отримати одноразову фінансову допомогу на переїзд до орендованого житла.
- При цьому можуть втратити тимчасовий захист через неналежне інформування про зміну місця проживання.
- Крім того, Чехія запровадила нові правила допомоги для біженців з інвалідністю.