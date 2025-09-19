Зокрема, й до різниці у часі. Польща та Україна хоч і сусідки, але живуть за різними часовими поясами, пише 24 Канал з посиланням на Dateandtime.

Яка різниця в часі між Польщею та Україною?

Плануючи події, наприклад, конференц-зв'язок, між Польщею та Україною, важливо враховувати різницю в часі між двома країнами.

Зараз Польща живе за часовим поясом UTC +2, тоді як Україна – UTC +3. Це означає, що Польща відстає від України на 1 годину.

Коли найкраще здійснювати робочі дзвінки?

Так, для тих, хто перебуває у Польщі, ідеальний час для робочого дзвінка – між 09:00 і 17:00 за місцевим часом. Тоді як в Україні це типовий графік роботи – з 10:00 до 18:00, радить 24timezones.

Якщо у вас гнучкий графік роботи, то можете здійснити дзвінок у будь-який час між 06:00 та 22:00 у Польщі, що відповідає 07:00 та 23:00 в Україні.

Що ще треба знати про перебування у Польщі?