Зокрема, й до різниці у часі. Польща та Україна хоч і сусідки, але живуть за різними часовими поясами, пише 24 Канал з посиланням на Dateandtime.
Яка різниця в часі між Польщею та Україною?
Плануючи події, наприклад, конференц-зв'язок, між Польщею та Україною, важливо враховувати різницю в часі між двома країнами.
Зараз Польща живе за часовим поясом UTC +2, тоді як Україна – UTC +3. Це означає, що Польща відстає від України на 1 годину.
Коли найкраще здійснювати робочі дзвінки?
Так, для тих, хто перебуває у Польщі, ідеальний час для робочого дзвінка – між 09:00 і 17:00 за місцевим часом. Тоді як в Україні це типовий графік роботи – з 10:00 до 18:00, радить 24timezones.
Якщо у вас гнучкий графік роботи, то можете здійснити дзвінок у будь-який час між 06:00 та 22:00 у Польщі, що відповідає 07:00 та 23:00 в Україні.
Що ще треба знати про перебування у Польщі?
- Президент Кароль Навроцький 25 серпня наклав вето на допомогу українським біженцям у Польщі. Водночас запропонував власний проєкт закону.
- Польща також схвалила законопроєкт, спрямований на врегулювання виплат соціальної допомоги. Це стосується громадян України та інших іноземців, які легально проживають в країні.
- Тим часом Єврокомісія нагадала Польщі про зобов'язання надавати соціальну та медичну допомогу українцям, які не мають ресурсів.