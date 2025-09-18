Де наразі розташовані пункти прийому посилок у Польщі та який їх графік роботи, розповідає 24 Канал з посиланням на сайт Нової Пошти.

Де у Польщі є відділення Нової Пошти?

Поштовий оператор відкрив свої відділення у ключових містах Польщі, зокрема у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, Любліні, Познані, Жешуві, Катовіце, Лодзі, Сосновці, Кельце, Єленя Гура, Гожув-Велькопольський та Ополе.

Також існує можливість використовувати кур'єра (як для відправлення, так і для доставки) та поштомати.

Нижче наведені адреси польських відділень українського поштового оператора у:

Варшаві

04/2 Męcińska, 18;

01/3 Kaliny Jędrusik 9;

01/4 gen. Józefa Zajączka 11;

05/03 Stefana Okrzei 18;

06/02 Janka Muzyk, 60;

01/7 Jan Olbracht, 94.

Кракові

30/1 Kamienna, 19b;

30/2 Lipska, 4;

31/4 Centralna, 51;

31/3 Szlak, 50.

Адреси відділень в інших містах можна знайти на сайті Нової пошти у Польщі.

Який графік роботи відділень НП у Польщі?

Відділення Нова Пошта в Польщі працюють за єдиним графіком, без вихідних: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00.

У цих відділеннях діють актуальні тарифи, і вони обладнані для прийому посилок вагою до 100 кілограмів. При цьому є й вантажні відділення для прийому відправлень вагою до 1 000 кілограмів.

