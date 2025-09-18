Где сейчас расположены пункты приема посылок в Польше и какой их график работы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт Новой Почты.

Где в Польше есть отделения Новой Почты?

Почтовый оператор открыл свои отделения в ключевых городах Польши, в частности в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, Люблине, Познани, Жешуве, Катовице, Лодзи, Сосновцы, Кельце, Еленя Гура, Гожув-Велькопольский и Ополе.

Также существует возможность использовать курьера (как для отправки, так и для доставки) и почтоматы.

Ниже приведены адреса польских отделений украинского почтового оператора в:

Варшаве

04/2 Męcińska, 18;

01/3 Kaliny Jędrusik 9;

01/4 gen. Józefa Zajączka 11;

05/03 Стефана Окшей 18;

06/02 Янка Музык, 60;

01/7 Jan Olbracht, 94.

Кракове

30/1 Kamienna, 19b;

30/2 Lipska, 4;

31/4 Centralna, 51;

31/3 Szlak, 50.

Адреса отделений в других городах можно найти на сайте Новой почты в Польше.

Какой график работы отделений НП в Польше?

Отделения Новая Почта в Польше работают по единому графику, без выходных: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.

В этих отделениях действуют актуальные тарифы, и они оборудованы для приема посылок весом до 100 килограммов. При этом есть и грузовые отделения для приема отправлений весом до 1 000 килограммов.

