Где сейчас расположены пункты приема посылок в Польше и какой их график работы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт Новой Почты.
Где в Польше есть отделения Новой Почты?
Почтовый оператор открыл свои отделения в ключевых городах Польши, в частности в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, Люблине, Познани, Жешуве, Катовице, Лодзи, Сосновцы, Кельце, Еленя Гура, Гожув-Велькопольский и Ополе.
Также существует возможность использовать курьера (как для отправки, так и для доставки) и почтоматы.
Ниже приведены адреса польских отделений украинского почтового оператора в:
Варшаве
- 04/2 Męcińska, 18;
- 01/3 Kaliny Jędrusik 9;
- 01/4 gen. Józefa Zajączka 11;
- 05/03 Стефана Окшей 18;
- 06/02 Янка Музык, 60;
- 01/7 Jan Olbracht, 94.
Кракове
- 30/1 Kamienna, 19b;
- 30/2 Lipska, 4;
- 31/4 Centralna, 51;
- 31/3 Szlak, 50.
Адреса отделений в других городах можно найти на сайте Новой почты в Польше.
Какой график работы отделений НП в Польше?
Отделения Новая Почта в Польше работают по единому графику, без выходных: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.
В этих отделениях действуют актуальные тарифы, и они оборудованы для приема посылок весом до 100 килограммов. При этом есть и грузовые отделения для приема отправлений весом до 1 000 килограммов.
