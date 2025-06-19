Да, это дороже, чем поездка общественным транспортом, но иногда другого варианта нет – когда надо добраться из или в аэропорт, загрузить нелегкий багаж, или когда просто на улице непогода. Поэтому стоит знать, как вызвать такси в Варшаве, пишет 24 Канал.

Читайте также Целых 40 дней: один из аэропортов Польши временно закрывается – дата и причина

Как заказать такси в Варшаве

В Польше жители и гости страны могут удобно вызвать такси различными способами, включая телефонные звонки в выбранные службы, онлайн-платформы и специализированные мобильные приложения.

Тем, кто решил заказать такси по телефону, стоит выбирать сервисы, которые хорошо зарекомендовали себя среди местных жителей. В Варшаве наиболее надежными службами такси, которым доверяют, являются:

City Warsaw (+48 22 848 88 88 88);

Express Taxi (+48 22 877 08 08 08);

Prestige Taxi (+48 22 866 66 66 66);

Super Taxi (+48 63 242 29 96);

Мерк Такси (+48 22 677 77 77);

Sawa Taxi +48 22 644 44 44 44.

Также в современную цифровую эпоху становится все более удобным заказ такси в мобильных приложениях, которые предлагают различные сервисы.

Пользователям просто нужно скачать соответствующее приложение на свой смартфон и пройти простой процесс регистрации. Многие службы поощряют новых клиентов, предлагая скидки на первые заказы. Вот некоторые из самых популярных вариантов:

Uber;

Bolt / Taxify;

Free Now / MyTaxi;

iTaxi;

OptiTaxi.

Использование мобильного приложения для заказа такси – удобное решением для тех, кто не владеет польским языком на достаточном уровне. Просто вводите место посадки и назначения в приложении, и не нужно общаться с оператором.

Относительно цен на такси в Варшаве, то логично, что в столице они значительно выше, чем в других польских городах. Например, посадка обойдется в 8 злотых, цена за километр по городу днем – 3 злотых, а ночью, в выходные и праздничные дни – 6 злотых. Тогда как ожидание может стоить 40 злотых в час.

К слову, на днях популярный сервис Uber заявил, что запускает услуги вертолетов и лодок в Италии.