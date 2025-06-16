Работы в аэропорту продолжаются уже несколько месяцев, не влияя на полеты. Однако, на завершающей стадии аэропорт полностью закроют на 6 недель. Какие изменения ожидают аэропорт и где найти альтернативные маршруты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на tuwroclaw.

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Аэропорт Вроцлава не будет работать 40 дней

Вроцлавский аэропорт будет полностью закрыт с 26 октября по 4 декабря 2025 года, поскольку проходит значительную модернизацию. В этот период все рейсы будут отменены, что будет побуждать путешественников искать альтернативные варианты передвижения.

Закрытие является частью масштабного проекта расширения, направленного на совершенствование терминала и повышение комфорта пассажиров. Аэропорт, который изначально был рассчитан на обслуживание 4 миллионов человек в год, превысил эту пропускную способность в 2024 году, что привело к увеличению неудобств и снижению качества обслуживания для путешественников.

Альтернативные аэропорты для украинцев

Пока Международный аэропорт Вроцлава приостановит работу путешественникам стоит искать альтернативные маршруты. Вот доступные аэропорты Польши:

Аэропорт Катовице-Пижовице (KTW).

Аэропорт Краков-Балице (KRK).

Аэропорт Познань-Лавица (POZ).

Аэропорт Варшава-Шопен (WAW) и Варшава-Модлин (WMI).

К слову, ранее стало известно, что в ЕС хотят изменить правила провоза ручной клади.