Роботи в аеропорту тривають вже кілька місяців, не впливаючи на польоти. Однак, на завершальній стадії аеропорт повністю закриють на 6 тижнів. Які зміни очікують летовище та де знайти альтернативні маршрути, розповідає 24 Канал з посиланням на tuwroclaw.

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Аеропорт Вроцлава не працюватиме 40 днів

Вроцлавський аеропорт буде повністю закритий з 26 жовтня до 4 грудня 2025 року, оскільки проходить значну модернізацію. У цей період всі рейси будуть скасовані, що спонукатиме мандрівників шукати альтернативні варіанти пересування.

Закриття є частиною масштабного проєкту розширення, спрямованого на вдосконалення термінала та підвищення комфорту пасажирів. Аеропорт, який спочатку був розрахований на обслуговування 4 мільйонів осіб на рік, перевищив цю пропускну здатність у 2024 році, що призвело до збільшення незручностей і зниження якості обслуговування для мандрівників.

Альтернативні аеропорти для українців

Поки Міжнародний аеропорт Вроцлава тимчасово призупинить роботу мандрівникам варто шукати альтернативні маршрути. Ось доступні аеропорти Польщі:

Аеропорт Катовіце-Пижовіце (KTW).

Аеропорт Краків-Баліце (KRK).

Аеропорт Познань-Лавица (POZ).

Аеропорт Варшава-Шопен (WAW) та Варшава-Модлін (WMI).

До слова, раніше стало відомо, що в ЄС хочуть змінити правила провезення ручної поклажі.