Так, це дорожче, ніж поїздка громадським транспортом, але інколи іншого варіанту немає – коли треба дістатися з чи до аеропорту, завантажити нелегкий багаж, або коли просто надворі негода. Тому варто знати, як викликати таксі у Варшаві, пише 24 Канал.

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Як замовити таксі у Варшаві

У Польщі мешканці та гості країни можуть зручно викликати таксі різними способами, включаючи телефонні дзвінки до обраних служб, онлайн-платформи та спеціалізовані мобільні додатки.

Тим, хто вирішив замовити таксі телефоном, варто обирати сервіси, які добре зарекомендували себе серед місцевих жителів. У Варшаві найбільш надійними службами таксі, яким довіряють, є:

City Warsaw (+48 22 848 88 88);

Express Taxi (+48 22 877 08 08);

Prestige Taxi (+48 22 866 66 66);

Super Taxi (+48 63 242 29 96);

Merc Taxi (+48 22 677 77 77);

Sawa Taxi +48 22 644 44 44.

Також у сучасну цифрову епоху стає дедалі зручнішим замовлення таксі у мобільних додатках, які пропонують різні сервіси.

Користувачам просто потрібно завантажити відповідний додаток на свій смартфон і пройти простий процес реєстрації. Багато служб заохочують нових клієнтів, пропонуючи знижки на перші замовлення. Ось деякі з найпопулярніших варіантів:

Uber;

Bolt / Taxify;

Free Now / MyTaxi;

iTaxi;

OptiTaxi.

Використання мобільного додатку для замовлення таксі – зручне рішенням для тих, хто не володіє польською мовою на достатньому рівні. Просто вводите місце посадки та призначення в додатку, й не потрібно спілкуватися з оператором.

Щодо цін на таксі у Варшаві, то логічно, що у столиці вони значно вищі, ніж в інших польських містах. Наприклад, посадка обійдеться у 8 злотих, ціна за кілометр по місту вдень – 3 злотих, а вночі, у вихідні та святкові дні – 6 злотих. Тоді як очікування може коштувати 40 злотих на годину.

До слова, днями популярний сервіс Uber заявив, що запускає послуги гелікоптерів та човнів в Італії.