Ще донедавна візи цієї категорії видавали майже виключно акторам, музикантам, художникам та іншим представникам класичного мистецтва. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Що відомо про нову міграційну політику США?

За даними імміграційних юристів, американські відомства все активніше визнають онлайн-популярність як форму професійного успіху. Під час розгляду заявок увагу звертають не на участь у фільмах, престижні нагороди чи виставки, а на:

розмір аудиторії в соцмережах,

кількість платних підписників,

регулярні доходи,

контракти з брендами.

Усе це розглядають як докази "видатних досягнень" і професійного впливу. Юристи пояснюють, що логіка міграційної служби США поступово змінюється: якщо раніше успіх вимірювався через традиційні інституції – кіноіндустрію, музику чи мистецтво, – то тепер критерієм стає здатність формувати й монетизувати велику аудиторію.



У США змінюється підхід до видачі віз категорії O-1B / Фото Unsplash

Що це означає для моделей OnlyFans?

У цьому сенсі популярні контент-креатори та моделі OnlyFans дедалі частіше прирівнюються до зірок шоу-бізнесу. Водночас експерти Business Standard наголошують: отримати візу O-1B все ще непросто. Заявникам потрібно довести:

стабільний міжнародний інтерес,

високі доходи,

вплив на ринок і професійну унікальність.

Проте сам факт того, що цифрова популярність офіційно визнається міграційними органами, свідчить про кардинальні зміни у сприйнятті сучасних професій у США.

Чому США призупинили видачу грін-карт?

Ще у грудні 2025 року стало відомо, що США призупиняють дію імміграційної лотереї Diversity Visa (DV1) після стрілянини в Університеті Брауна. Рішення ухвалено за дорученням президента Трампа, який вже намагався закрити програму після теракту в Нью-Йорку у 2017 році.