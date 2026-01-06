Ще донедавна візи цієї категорії видавали майже виключно акторам, музикантам, художникам та іншим представникам класичного мистецтва. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Що відомо про нову міграційну політику США?
За даними імміграційних юристів, американські відомства все активніше визнають онлайн-популярність як форму професійного успіху. Під час розгляду заявок увагу звертають не на участь у фільмах, престижні нагороди чи виставки, а на:
- розмір аудиторії в соцмережах,
- кількість платних підписників,
- регулярні доходи,
- контракти з брендами.
Усе це розглядають як докази "видатних досягнень" і професійного впливу. Юристи пояснюють, що логіка міграційної служби США поступово змінюється: якщо раніше успіх вимірювався через традиційні інституції – кіноіндустрію, музику чи мистецтво, – то тепер критерієм стає здатність формувати й монетизувати велику аудиторію.
Що це означає для моделей OnlyFans?
У цьому сенсі популярні контент-креатори та моделі OnlyFans дедалі частіше прирівнюються до зірок шоу-бізнесу. Водночас експерти Business Standard наголошують: отримати візу O-1B все ще непросто. Заявникам потрібно довести:
- стабільний міжнародний інтерес,
- високі доходи,
- вплив на ринок і професійну унікальність.
Проте сам факт того, що цифрова популярність офіційно визнається міграційними органами, свідчить про кардинальні зміни у сприйнятті сучасних професій у США.
Чому США призупинили видачу грін-карт?
Ще у грудні 2025 року стало відомо, що США призупиняють дію імміграційної лотереї Diversity Visa (DV1) після стрілянини в Університеті Брауна. Рішення ухвалено за дорученням президента Трампа, який вже намагався закрити програму після теракту в Нью-Йорку у 2017 році.