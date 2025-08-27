Раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо надання фінансової та медичної підтримки українцям. Зараз уряд поспішно працює над альтернативною версією законопроєкту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Money.pl.

Цікаво Вето президента Польщі на допомогу українцям: посольство пояснило, що це означає

Яке альтернативне рішення щодо виплат 800+?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу на засіданні Кабінету міністрів зазначив, що "не буде сперечатися" щодо призупинення допомоги для безробітних українців – адже це відповідає заявам уряду, що готує законопроєкт.

Ви чудово знаєте, пане Президенте, що законопроєкт з цього питання практично готовий. І що законопроєкт, який ви ветували, матиме різні неприємні наслідки. Ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже ми самі запропонували зміни до пільги 800+,

– заявив Туск.

Він також зазначив, що закон регулював набагато більше питань, ніж виплати для українців, і його ветування може бути руйнівним для польських компаній.

Уряд вже почав поспішну роботу над альтернативним рішенням – воно є практично поверненням до передвиборчої обіцянки кандидата у президенти Рафала Тшасковського. Мовиться про проєкт, що гарантує виплати іноземцям за умови їхнього працевлаштування у Польщі.

Я припускаю, що основою для подальшої роботи буде проєкт з кампанії (Тшасковського. – Ред.), ймовірно, оновлений з урахуванням деяких важливих моментів, які були включені до ветованого закону,

– повідомив виданню співрозмовник з канцелярії прем'єр-міністра.

Проблема полягає в тому, що в Сеймі, за словами президентського палацу, вже є президентський проєкт з цього питання.

Близький соратник президента Навроцького повідомив, що вже є президентський проєкт, і працювати мають саме з ним.

Якщо вони внесуть до нього поправки, звичайно, в консультації з нами, ми готові до такого діалогу. А час ще є… У нас ще є понад 30 днів, і це не для написання абсолютно нового закону, а для його новелізації,

– додав він.

Рішення щодо президентського вето на закон про допомогу українцям мають підготувати до наступного засідання Сейму, що відбудеться 8 вересня.