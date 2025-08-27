Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о предоставлении финансовой и медицинской поддержки украинцам. Сейчас правительство поспешно работает над альтернативной версией законопроекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Money.pl.

Какое альтернативное решение по выплатам 800+?

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду на заседании Кабинета министров отметил, что "не будет спорить" о приостановлении помощи для безработных украинцев – ведь это соответствует заявлениям правительства, что готовит законопроект.

Вы прекрасно знаете, господин Президент, что законопроект по этому вопросу практически готов. И что законопроект, который вы ветировали, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, потому что не намерены спорить, ведь мы сами предложили изменения в льготы 800+,

– заявил Туск.

Он также отметил, что закон регулировал гораздо больше вопросов, чем выплаты для украинцев, и его ветирование может быть разрушительным для польских компаний.

Правительство уже начало поспешную работу над альтернативным решением – оно является практически возвращением к предвыборному обещанию кандидата в президенты Рафала Тшасковского. Речь идет о проекте, гарантирующем выплаты иностранцам при условии их трудоустройства в Польше.

Я предполагаю, что основой для дальнейшей работы будет проект из кампании (Тшасковского. – Ред.), вероятно, обновленный с учетом некоторых важных моментов, которые были включены в ветированный закон,

– сообщил изданию собеседник из канцелярии премьер-министра.

Проблема заключается в том, что в Сейме, по словам президентского дворца, уже есть президентский проект по этому вопросу.

Близкий соратник президента Навроцкого сообщил, что уже есть президентский проект, и работать должны именно с ним.

Если они внесут в него поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу. А время еще есть... У нас еще есть более 30 дней, и это не для написания совершенно нового закона, а для его новелизации,

– добавил он.

Решение о президентском вето на закон о помощи украинцам должны подготовить к следующему заседанию Сейма, что состоится 8 сентября.