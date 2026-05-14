Пустая тарелка за 11 евро: в ресторанах Австрии появилось новое правило

Во время путешествия посещение местных ресторанов – это неотъемлемая часть опыта. Но в невероятно популярной среди туристов Австрии придется доплатить за то, чтобы поделиться с другом или второй половинкой своим блюдом.

Очень много людей, чтобы попробовать как можно больше разных блюд, делятся ими, или же сразу заказывают одну порцию на нескольких человек, если она большая. Но в Австрии сэкономить таким образом не получится, пишет Kreiszeitung.

Интересно Отдых станет дороже: Польша готовит неприятный сюрприз для туристов

Почему в Австрии будут просить деньги за пустую тарелку?

Туристы в Австрии уже столкнулись с одним неприятным сюрпризом – все большее количество ресторанов в стране просят дополнительную плату, когда гости требуют принести дополнительную тарелку, чтобы поделиться едой.

Примерно 2 года назад элитный ресторан на озере Вертерзее попал в скандал, когда владелец начал брать по 8 евро за пустую тарелку. Но пиццерия в Грискирхене даже повысила этот сбор – и требует аж 11 евро за общее блюдо.

Эту пиццерию недавно посетил один из клиентов вместе с женой и двумя детьми – и из-за того, что дети маленькие, семья собиралась заказать для них одну пиццу на двоих. Впрочем, в меню четко указывалось – делить блюдо нельзя, за это нужно заплатить дополнительно: 11 евро, стоимость самой дешевой пиццы в меню.



Пиццерия в Австрии требует деньги за пустую тарелку / Фото Pexels

Семья выбрала заказать вторую пиццу, но мужчина назвал действия ресторана "чрезмерными и возмутительными".

А вот ресторатор из Зальцбурга Эрнст Рюрингер наоборот заявил, что практика постоянного деления пиццы – это "просто плохая привычка, вышедшая из-под контроля".

По словам моей тети, так же дела обстоят и в одном известном ресторане в Линц-Урфаре. Там происходил день рождения. Двое детей моей кузины хотели разделить шницель, потому что целый был бы слишком большим для каждого из них. Могли ли они получить еще одну тарелку? Да, но это будет стоить x евро, я не знаю точную сумму,

– написал один пользователь в Reddit.

Где еще заставляют доплачивать за разделение блюда?

Австрия – это не единственная страна, где происходили похожие истории, пишет The Guardian. В частности, недавно в соцсетях стала вирусной история туриста, с которого в итальянском кафе Bar Pace взяли дополнительные 2 евро за привилегию разрезать его сэндвич пополам.

Все дело, опять же, в том, что сэндвич поделили на двух человек.

Нам пришлось использовать две тарелки вместо одной, и время на их мытье удвоилось. А еще две подставки для посуды,

– заявила владелица кафе Кристина Бьякки.

Что еще стоит знать туристам в Европе?

Украинским туристам скоро придется не только платить дополнительно за деление блюда в ресторанах Европы, но и за сам въезд в ЕС, ведь уже в следующем году может заработать новая система EITAS.

Согласно ей, всем гражданам стран, имеющих безвиз, нужно будет оформить цифровое разрешение на три года, что позволит пересекать границу. Он будет действовать 3 года, и за него нужно будет заплатить 20 евро.