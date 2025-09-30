Испанию накрыл шторм "Габриэль": объявляли красный уровень опасности
- В Испании объявлен красный уровень опасности из-за шторма "Габриэль", зацепившего Валенсию, Каталонию и Арагон, где выпало до 200 миллиметров осадков.
- Из-за шторма более полумиллиона учеников в Валенсии не имели уроков, а 243 местные советы закрыли школы, общественные места и рынки.
В Испании объявляли красный уровень опасности из-за шторма "Габриэль". Стихия бушует в Валенсии, Каталонии и Арагоне.
Кое-где выпало 200 миллиметров осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SUR, France24.
Какие последствия шторма в Испании?
Шторм "Габриэль" навис над Испанией. Кое-где выпало 200 миллиметров осадков, объявляли красный уровень опасности.
Более полумиллиона учеников в Валенсии не имели уроков в понедельник, 29 сентября, поскольку 243 местные советы региона закрыли свои школы в качестве меры предосторожности. Закрыты также были общественные места, рынки и кладбища.
28 и 29 сентября уровень опасности был красный, уже 30 сентября его снизили до желтого.
Какой будет погода в Испании 30 сентября?
Желтый уровень предупреждения из-за дождей и штормовых условий объявлен для Аликанте, Валенсии, Мурсии (Кампо-де-Картахена и Масаррон), Майорки, Ибицы и Форментеры. Больше всего осадков прогнозируют в Валенсии и Аликанте, на Ибице и Форментере.
Также предупреждения действительны для Кастельона, Мурсии (Альтиплано, Северо-Западная Мурсия, Вега-дель-Сегура, Валье-дель-Гуадалентин, Лорка и Агилас) и Менорки.
Государственное метеорологическое агентство Aemet прогнозирует, что нестабильная погода сохранится на востоке и юго-востоке материковой Испании и на Балеарских островах. С утра погода будет оставаться преимущественно облачной с дождями и грозами, возможны локально сильные и продолжительные осадки на побережье Валенсии, Аликанте, Картахены, Майорки и Питиусас.
В южной и юго-восточной частях страны днем сохранится значительная облачность, возможны рассеянные дожди и случайные грозы в горах.
