В Іспанії оголошували червоний рівень небезпеки через шторм "Габріель". Стихія вирує у Валенсії, Каталонії та Арагоні.

Подекуди випало 200 міліметрів опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SUR, France24.

Які наслідки шторму в Іспанії?

Шторм "Габрієль" навис над Іспанією. Подекуди випало 200 міліметрів опадів, оголошували червоний рівень небезпеки.

Понад півмільйона учнів у Валенсії не мали уроків у понеділок, 29 вересня, оскільки 243 місцеві ради регіону закрили свої школи як запобіжний захід. Закриті також були громадські місця, ринки та кладовища.

28 та 29 вересня рівень небезпеки був червоний, вже 30 вересня його знизили до жовтого.

Шторм накрив Іспанію: дивіться відео

У Валенсії знову почалися повені: дивіться відео

Шторм "Габрієль" накрив Іспанію: дивіться відео

Валенсію затоплює: дивіться кадри очевидців

Якою буде погода в Іспанії 30 вересня?

Жовтий рівень попередження через дощі та штормові умови оголошено для Аліканте, Валенсії, Мурсії (Кампо-де-Картахена та Масаррон), Майорки, Ібіци та Форментери. Найбільше опадів прогнозують у Валенсії та Аліканте, на Ібіці та Форментері.

Також попередження дійсні для Кастельону, Мурсії (Альтіплано, Північно-Західна Мурсія, Вега-дель-Сегура, Вальє-дель-Гуадалентін, Лорка та Агілас) і Менорки.

Державне метеорологічне агентство Aemet прогнозує, що нестабільна погода утримається на сході та південному сході материкової Іспанії та на Балеарських островахі. З ранку погода залишатиметься переважно хмарною з дощами та грозами, можливі локально сильні та тривалі опади на узбережжі Валенсії, Аліканте, Картахени, Майорки та Пітіусас.

У південній та південно-східній частинах країни вдень збережеться значна хмарність, можливі розсіяні дощі та випадкові грози у горах.

