В Греции шторм накрыл популярные курорты: из-за наводнения перекрыли трассы и закрыли школы

В эту пятницу в Греции многие школы не начали уроки, а также не ходил общественный транспорт – а все из-за мощного шторма "Байрон", который пронесся по большей части Греции.

С самого утра шквальный ветер и ливни накрыли южную и восточную части Пелопоннеса, Аттику, Крит, острова в Эгейском море, Эвию, Спорады и часть Фессалии и Македонии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.

Интересно На Санторини начинают борьбу с туристами: вводят новые жесткие правила

Что известно о шторме в Греции?

Шторм "Байрон" накрыл большую часть страны в пятницу – из-за этого пришлось закрыть школы, а также непогода нарушила работу общественных служб и транспорта. Власти присылали экстренные сообщения через систему 112, чтобы призвать жителей воздержаться от поездок и по возможности не находиться в подвалах и на первых этажах.

Уже сейчас сообщают о паводках в нескольких районах Греции – в частности в Мандра, Керацини и Алимос. Между Элевсиной и Коринфом из-за наводнения пришлось закрыть национальную автомагистраль. Только в ночь с четверга на пятницу пожарная служба страны получила 331 вызов в регионах Пелопоннес и Аттика.

В основном вызвали пожарных для удаления деревьев, что повалил шторм, помощи водителям и откачки воды. В регионе Аттики в пятницу приказали закрыть все начальные и средние школы, а в Министерстве внутренних дел сообщили, что все госслужащие, не имеющие безопасной возможности добраться до работы, будут считаться законно отсутствующими.

Шторм может продолжиться – ведь метеорологи прогнозируют продолжение сильных дождей и гроз в центральной Македонии, Фессалии, Спорадах и восточной части Греции, а также на Крите и Додеканесе.

В Греции уже объявлен четвертый уровень опасности в нескольких районах из-за Шторма "Байрон", пишет EW News.

Какие еще новости из Греции стоит знать?