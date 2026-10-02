Украинские беженцы чаще всего бегут из этой страны ЕС: их число там резко сокращается

В Польше значительно сократилось число украинских граждан, пользующихся временной защитой –, и данные Евростата свидетельствуют о том, что именно в этой стране в июне 2026 года было зафиксировано наибольшее сокращение числа беженцев из всех стран ЕС.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году вызвало крупнейшую волну беженцев в Европе за последние десятилетия. И Польша, граничащая с Украиной, сначала приняла наибольшее количество людей, пишет InPoland. Но сейчас украинцы все чаще выбирают другие страны ЕС.

Почему количество украинских беженцев в Польше уменьшается?

По состоянию на конец июня 2026 года в Польше временную защиту имели 961 170 украинцев – а это на 6 335 человек меньше, чем всего месяцем ранее. И это стало самым большим сокращением во всем Европейском Союзе.

Но в то же время количество украинских беженцев в 24 из 27 стран Европы продолжило расти – например, в Германии прирост составил 2 960 человек, а в Чехии – 3 835 человек. Между тем в Италию прибыло больше всего украинских беженцев – 4 115 человек.

Но даже несмотря на то, что украинцы уезжают из Польши, страна по-прежнему остается одним из государств ЕС, принявших наибольшее количество беженцев. Еще больше их только в Германии – сейчас там проживает 1 286 230 украинцев.

Почему украинцы уезжают из Польши?

В целом же только за первые 7 месяцев 2026 года количество украинцев с временной защитой в Польше упала на 15 тысяч. Но это не всегда означает, что украинцы уехали: часть из них переходит на другие правовые статусы.

Часть теряет временную защиту, либо возвращается в Украину, либо уезжает в другие страны Европейского Союза. И немало украинцев рассказывают, что причиной переезда для них стала неприязнь поляков.