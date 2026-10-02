Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року спричинило найбільшу хвилю біженців у Європі за останні десятиліття. І Польща, що має спільний з Україною кордон, спершу прийняла найбільше людей, пише InPoland. Та зараз українці все частіше обирають інші держави ЄС.

Чому кількість українських біженців у Польщі зменшується?

Станом на кінець червня 2026 року у Польщі тимчасовий захист мали 961 170 українців – а це на 6 335 людей менше, ніж всього на місяць раніше. І це стало найбільшим скороченням в усьому Європейському Союзі.

Але в той самий час кількість українських біженців у 24 з 27 країн Європи продовжила рости – наприклад, у Німеччині приріст становив 2 960 людей, а у Чехії – 3 835 осіб. Тим часом в Італію приїхало найбільше українських біженців – 4 115 людей.

Але навіть попри те, що українці їдуть з Польщі, країна все ще залишається однією з держав ЄС, що прийняла найбільше біженців. Ще більше їх лише у Німеччині – зараз там проживає 1 286 230 українців.

Чому українці їдуть з Польщі?

Загалом же лише за перші 7 місяців 2026 року кількість українців з тимчасовим захистом у Польщі впала аж на 15 тисяч. Але це не завжди означає, що українці виїхали: частина з них переходять на інші правові статуси.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Частина втрачає тимчасовий захист, або ж повертається в Україну, чи їде в інші країни Європейського Союзу. І чимало українців розповідають, що причиною переїзду для них стала неприязнь поляків.