Украинка, которая сейчас проживает в Испании, показала социальное жилье, которое удалось получить в стране после почти трех лет ожидания.

Многие украинцы за рубежом стремятся получить социальное жилье – когда приходится платить только часть от стоимости аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliia.tchoupe.

Интересно 5 лучших стран для переезда в 2026 году: интересный список

Как выглядит социальное жилье в Испании?

Украинка Юлия, живущая в Испании, ожидала предоставления социального жилья два года и 11 месяцев.

Социальное жилье – это когда ты платишь только 40–50% от аренды жилья. Ты подписываешь контракт на 20 лет, и цена на аренду не меняется в течение этого времени,

– поделилась украинка.

Женщине удалось получить квартиру, что имеет три спальни и гостиную, а также большой балкон. Кроме того, есть место на стоянке на две машины и комната в подвале для хранения вещей. Цена аренды такого помещения – 1077 евро вместе с коммунальными услугами.

Украинка показала социальное жилье в Испании: смотрите видео

Организация, через которую украинка искала социальное жилье, предоставляла три варианта квартир. И если человек отказывается от всех трех, его снимают с очереди. Квартира, которую в конце концов арендовала блогер, была третьей из предложенных.

У нас отопление в полу, квартира очень теплая и очень просторная. Главное для меня было то, что я не чувствовала запаха грибка,

– добавила блогерша.

Квартира, в которую заехала украинка, была пустая, однако с ремонтом: окрашенными стенами и новыми трубами. Также была новая ванная комната и умывальник на кухне – а вот все остальное пришлось покупать самостоятельно.

Что еще об украинцах за рубежом стоит знать?