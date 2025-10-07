Укр Рус
"Чекали два роки": українка показала стан соціального житла, що отримала в Іспанії
7 жовтня, 19:09
"Чекали два роки": українка показала стан соціального житла, що отримала в Іспанії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Юлія в Іспанії отримала соціальне житло після майже трьох років очікування, де платитиме лише 40-50% від оренди на 20 років.
  • Квартира має три спальні, вітальню, великий балкон, місце для двох машин, кімнату в підвалі, та коштує 1077 євро разом з комунальними послугами.

Українка, що зараз проживає в Іспанії, показала соціальне житло, яке вдалося отримати у країні після майже трьох років очікування.

Чимало українців за кордоном прагнуть отримати соціальне житло – коли доводиться платити тільки частину від вартості оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliia.tchoupe

Як виглядає соціальне житло в Іспанії?

Українка Юлія, що живе в Іспанії, очікувала на надання соціального житла два роки та 11 місяців. 

Соціальне житло – це коли ти платиш тільки 40–50% від оренди житла. Ти підписуєш контракт на 20 років, і ціна на оренду не змінюється протягом цього часу,
 – поділилася українка. 

Жінці вдалося отримати квартиру, що має три спальні та вітальню, а також великий балкон. Окрім того, є місце на стоянці на дві машини та кімната в підвалі для зберігання речей. Ціна оренди такого помешкання – 1077 євро разом з комунальними послугами.

Українка показала соціальне житло в Іспанії: дивіться відео

Організація, через яку українка шукала соціальне житло, надавала три варіанти квартир. Та якщо людина відмовляється від усіх трьох, її знімають з черги. Квартира, яку зрештою орендувала блогерка, була третьою з запропонованих. 

У нас опалення в підлозі, квартира дуже тепла і дуже простора. Головне для мене було те, що я не відчувала запаху грибка,
 – додала блогерка. 

Квартира, в яку заїхала українка, була пуста, проте з ремонтом: пофарбованими стінами та новими трубами. Також була нова ванна кімната та умивальник на кухні – а ось все інше довелося купувати самостійно. 

