Цены растут, а билетов станет все меньше: самая популярная авиакомпания Европы предупредила об изменениях

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы будет и в дальнейшем сокращать частоту рейсов в зимний период. Так они намерены избежать рисков, связанных с ростом цен на топливо.

В авиакомпании Ryanair рассматривают вариант перенаправления части самолетов в страны, где авиационные сборы сейчас самые низкие – в частности, в Италию и Скандинавию, пишет Bloomberg.

Почему зимой сократится количество рейсов Ryanair?

Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что этой зимой лоукостер будет обслуживать 435 маршрутов, в том числе 3 новых направления из аэропорта Станстед, а еще 18 – из других аэропортов Великобритании.

Рост расходов на авиатопливо и снижение потребительского спроса также оказывают давление на большое количество авиакомпаний – а это приводит к тому, что им приходится снижать тарифы, чтобы стимулировать бронирование. Недавно в Ryanair снизили годовой прогноз по количеству пассажиров: авиакомпания объясняет это планами сократить объемы перевозок в зимний период, ведь спрос тогда снижается.

О'Лири также сообщил на прошлой неделе, что после длительного снижения тарифов Ryanair фиксирует их рост: уже с начала августа цены на билеты начали постепенно повышаться.

Этой зимой все будут сокращать объемы перевозок, поскольку мы значительно больше зависим от цен на нефть в период с зимы до лета 2027 года, чем это было в период до лета 2026 года,

– заявил генеральный директор Ryanair.

Кроме того, он раскритиковал налоговую политику Великобритании и даже ранее неоднократно называл ее вредной для туризма. По его словам, другие страны Европы снижают налоги для туристов, а предложение разрешить британским властям вводить дополнительный гостиничный налог еще сильнее ограничит путешествия в Соединенном Королевстве.