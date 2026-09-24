В авіакомпанії Ryanair розглядають варіант перенаправлення частини літаків у країни, де авіаційні збори зараз найнижчі – зокрема до Італії та Скандинавії, пише Bloomberg.

Чому скоротиться кількість рейсів Ryanair взимку?

Генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що цієї зими лоукостер буде обслуговувати 435 маршрутів, і зокрема й 3 нові напрямки з аеропорту Станстед, а ще 18 – з інших аеропортів Великої Британії.

Вищі витрати на авіапальне та зниження споживчого попиту також тиснуть на велику кількість авіакомпаній – а це призводить до того, що їм доводиться знижувати тарифи, аби стимулювати бронювання. Нещодавно у Ryanair знизили річний прогноз щодо кількості пасажирів: авіакомпанія пояснює це планами скоротити обсяги перевезень у зимовий період, адже попит тоді зменшується.

О'Лірі також повідомив минулого тижня, що після тривалого зниження тарифів Ryanair фіксує зростання тарифів: вже з початку серпня ціни на квитки почали потрохи підвищуватися.

Цієї зими всі скорочуватимуть обсяги перевезень, оскільки ми значно більше залежимо від цін на нафту в період з зими до літа 2027 року, ніж це було в період до літа 2026 року,

– заявив генеральний директор Ryanair.

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Окрім того, він розкритикував податкову політику Великої Британії, і навіть раніше неодноразово називав її шкідливою для туризму. За його словами, інші країни Європи знижують податки для туристів, а пропозиція дозволити британським органам влади вводити додатковий готельний податок навіть сильніше обмежить подорожі у Сполученому Королівстві.