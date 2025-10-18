Даже не в топ 20: какие популярные среди украинцев города не попали в список лучших
- Ни один город США и Великобритании не вошел в топ-20 самых удобных для жизни в рейтинге The Global Liveability Index 2025.
- Копенгаген впервые за три года возглавил рейтинг, тогда как Вена и Цюрих поделили второе место.
Американские и британские мегаполисы, которые традиционно считают образцом комфортной жизни, в этом году не смогли попасть в мировой топ-20 лучших городов для проживания.
Об этом говорится в свежем рейтинге The Global Liveability Index 2025, подготовленном аналитиками Economist Intelligence Unit (EIU), передает 24 Канал.
США и Великобритания не вошли в топ-20
По данным исследования, ни один город США не вошел в двадцатку самых удобных для жизни. Самые высокие позиции среди американских локаций заняли:
- Гонолулу (Гавайи),
- Атланта,
- Питтсбург,
- Сиэтл и Вашингтон.
Но даже они остались за пределами главного списка. Британские города также оказались вне топ-20. Лондон, Манчестер и Эдинбург, хоть и сохранили место в общем рейтинге из 173 пунктов, потеряли позиции из-за:
- роста преступности,
- общественного недовольства,
- жилищного кризиса.
Как отмечают эксперты EIU, нынешний рейтинг отражает снижение глобальной стабильности: мир сталкивается с последствиями террористических угроз, протестов, экономического давления и геополитической напряженности. Все это непосредственно влияет на качество жизни в крупных городах.
Какие страны оказались в списке лучших для жизни?
Зато в топ-20 вошли преимущественно города Европы, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.
- Копенгаген, Дания
- Вена, Австрия
- Цюрих, Швейцария
- Мельбурн, Австралия
- Женева, Швейцария
- Сидней, Австралия
- Осака, Япония,
- Окленд, Новая Зеландия
- Аделаида, Австралия
- Ванкувер, Канада
- Люксембург
- Торонто, Канада
- Хельсинки, Финляндия
- Токио, Япония
- Перт, Австралия
- Брисбен, Австралия
- Франкфурт, Германия
- Калгари, Канада
- Амстердам, Нидерланды
- Веллингтон, Новая Зеландия
Список лучших городов в мире / Фото Unsplash
Как пишет Visual Capitalist, впервые за последние 3 года Копенгаген занял первое место в рейтинге. Ранее это место занимала Вена,, которую считали самым комфортным городом для жизни. Зато в этом году Вена и Цюрих поделили второе место с баллом 97,1.