Американские и британские мегаполисы, которые традиционно считают образцом комфортной жизни, в этом году не смогли попасть в мировой топ-20 лучших городов для проживания.

Об этом говорится в свежем рейтинге The Global Liveability Index 2025, подготовленном аналитиками Economist Intelligence Unit (EIU), передает 24 Канал.

Смотрите также Разница – один евро: сравнение цен на продуктовую корзину в Италии и Украине

США и Великобритания не вошли в топ-20

По данным исследования, ни один город США не вошел в двадцатку самых удобных для жизни. Самые высокие позиции среди американских локаций заняли:

Гонолулу (Гавайи),

Атланта,

Питтсбург,

Сиэтл и Вашингтон.

Но даже они остались за пределами главного списка. Британские города также оказались вне топ-20. Лондон, Манчестер и Эдинбург, хоть и сохранили место в общем рейтинге из 173 пунктов, потеряли позиции из-за:

роста преступности,

общественного недовольства,

жилищного кризиса.

Как отмечают эксперты EIU, нынешний рейтинг отражает снижение глобальной стабильности: мир сталкивается с последствиями террористических угроз, протестов, экономического давления и геополитической напряженности. Все это непосредственно влияет на качество жизни в крупных городах.

Какие страны оказались в списке лучших для жизни?

Зато в топ-20 вошли преимущественно города Европы, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

Копенгаген, Дания Вена, Австрия Цюрих, Швейцария Мельбурн, Австралия Женева, Швейцария Сидней, Австралия Осака, Япония, Окленд, Новая Зеландия Аделаида, Австралия Ванкувер, Канада Люксембург Торонто, Канада Хельсинки, Финляндия Токио, Япония Перт, Австралия Брисбен, Австралия Франкфурт, Германия Калгари, Канада Амстердам, Нидерланды Веллингтон, Новая Зеландия



Список лучших городов в мире / Фото Unsplash

Как пишет Visual Capitalist, впервые за последние 3 года Копенгаген занял первое место в рейтинге. Ранее это место занимала Вена,, которую считали самым комфортным городом для жизни. Зато в этом году Вена и Цюрих поделили второе место с баллом 97,1.