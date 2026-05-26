"Я до сих пор в шоке": украинка раскрыла цены на жилье в Испании

Многие люди представляют себе переезд в Испанию как некий бесконечный отпуск: солнце, море, прекрасная погода и одни из самых низких в ЕС цены. Впрочем, украинка предупреждает, что в таком случае мигрантов ждет разочарование.

Украинка переехала в Испанию, а именно в Малагу, и одна вещь до сих пор ее удивляет – цены на квартиру. К ним она оказалась не готова, сообщает mariel.le.mari.

Сколько стоит аренда жилья в Испании?

Перед тем, как принимать любые решения о переезде в Испанию, украинка советует прежде всего пересмотреть цены на аренду там – потому что они могут неприятно удивить. Например, в Малаге ситуация такова:

квартира с одной спальней – 800 – 1100 евро;

квартира с двумя спальнями – от 1000 до 1300 евро;

квартира с тремя спальнями – 1300 – 1600 евро;

студия – 750 – 1000 евро.

Но цены – это не единственная проблема, что возникает с жильем в Испании. Для того, чтобы найти квартиру в этой стране, нужно будто пройти собеседование: предоставить немало документов с подтверждением дохода, знанием испанского языка.

И очереди такие, что не вы выбираете квартиру, а квартира выбирает вас. Риэлторы забирают 100% от месячной цены; хозяева просят залог, а без контракта на работу могут попросить оплату на год вперед,

– рассказала девушка.

Она также поделилась, что можно найти квартиру без риелтора – вот только это отнимает очень много времени и нервов.

И самый большой минус для украинки – это то, что целая зарплата взрослого человека может идти на покрытие аренды, а цены растут каждый год.

И получается очень странная математика: зарабатываешь и сразу отдаешь. Просто чтобы где-то спать. О еде, развлечениях и тем более накоплениях можно сразу забыть,

– пожаловалась блогерша.

Кроме того, если в семье в Испании работает только один человек, по словам девушки, это превращается не на жизнь, а на "выживание".