Украинка Кристина, которая уже не один год живет в Америке, все еще не может привыкнуть к некоторым аспектам местного менталитета – в частности к культуре судов.

Адаптация к жизни в другой стране может быть непростой и достаточно долгой – и украинка поделилась, что все еще не может привыкнуть к тому, как американцы любят судиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинка в США".

Интересно На популярном испанском курорте растет угроза извержения вулкана

Почему американцы любят судиться?

Украинка поделилась, что среди американцев очень распространена культура судов – и если просто пройтись по Лос-Анджелесу, можно увидеть десятки билбордов с рекламой адвокатов, помогающих в тех или иных ситуациях. И обычно говорится о получении солидной компенсации.

Из недавних громких случаев – женщина из Аризоны получила компенсацию в размере 7,25 миллиона долларов после того, как в тематическом парке получила травму спины, спускаясь с аттракциона. 74-летняя Памела Моррисон заявила, что ремень безопасности не закрепился как следует, а тогда она поскользнулась, ступая с движущейся дорожки на твердую землю, пишет Los Angeles Times.

Украинка рассказала о судах в США: смотрите видео

Также большую компенсацию получил водитель доставки из Sturbucks – когда он забирал заказ, он обжегся горячим напитком, ведь крышку закрепили неправильно. И суд присяжных обязал компанию выплатить водителю 50 миллионов долларов в качестве компенсации за полученный ожог. И в компании уже заявили, что планируют обжаловать приговор, пишет CNN.

Я реально слышала от одной американки фразу "Я мечтаю кого-то осудить",

– поделилась украинка.

Кроме того, блогерша вспомнила и о коллективном иске на компанию Facebook от пользователей с 2007 по 202 год – ведь были слиты личные данные консалтинговой фирме. Facebook согласился выплатить 725 миллионов долларов компенсации – впрочем, по словам украинки, компенсация будет чисто символической: от 4 до 38 долларов. И все из-за того, что заявку на получение денег подали миллионы пользователей.

Какие еще новости о жизни за границей стоит знать?