Українка Христина, що вже не один рік живе у Америці, все ще не може звикнути до деяких аспектів місцевого менталітету – зокрема до культури судів.

Адаптація до життя у іншій країні може бути непростою та досить довгою – і українка поділилася, що все ще не може звикнути до того, як американці люблять судитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США".

Цікаво На популярному іспанському курорті зростає загроза виверження вулкана

Чому американці полюбляють судитися?

Українка поділилася, що серед американців дуже поширена культура судів – і якщо просто пройтися Лос-Анджелесом, можна побачити десятки білбордів з рекламою адвокатів, що допомагають в тих чи інших ситуаціях. І зазвичай мовиться про отримання солідної компенсації.

З нещодавніх гучних випадків – жінка з Аризони отримала компенсацію у розмірі 7,25 мільйона доларів після того, як в тематичному парку отримала травму спини, спускаючись з атракціону. 74-річна Памела Моррісон заявила, що ремінь безпеки не закріпився як слід, а тоді вона послизнулася, ступаючи з рухомої доріжки на тверду землю, пише Los Angeles Times.

Українка розповіла про суди в США: дивіться відео

Також велику компенсацію отримав водій доставки зі Sturbucks – коли він забирав замовлення, він обпікся гарячим напоєм, адже кришку закріпили неправильно. І суд присяжних зобов'язав компанію виплатити водієві 50 мільйонів доларів як компенсацію за отриманий опік. Та в компанії вже заявили, що планують оскаржити вирок, пише CNN.

Я реально чула від однієї американки фразу "Я мрію когось засудити",

– поділилася українка.

Окрім того, блогерка згадала і про колективний позов на компанію Facebook від користувачів з 2007 по 202 рік – адже були злиті особисті дані консалтинговій фірмі. Facebook погодився виплатити 725 мільйонів доларів компенсації – втім, за словами українки, компенсація буде суто символічною: від 4 до 38 доларів. І все через те, що заявку на отримання грошей подали мільйони користувачів.

Які ще новини про життя за кордоном варто знати?