На побережье Вьетнама 29 сентября произошла природная катастрофа. Тайфун Буалой принес с собой сильные ветры и дождь. Непогода повредила дома, оборвала линии электропередач и затопила дороги.

Из-за явления погибли люди.

Что происходит во Вьетнаме из-за тайфуна Буалой?

В Ханое и Нге Ане 29 сентября наблюдался сильный тайфун Буалой. По информации Национального метеорологического агентства Вьетнама, к берегу подошли волны высотой до 8 метров. Тайфун двигался вдоль северного и центрального берегов.

Из-за повреждений после сильных ветров и ливня погибли по меньшей мере 13 человек. Около 46 жителей получили ранения. Также есть пропавшие без вести – рыбаки, чьи лодки смыло морем возле провинции Куангчи, и еще одно рыболовное судно, с которым потеряна связь.

После сильных дождей уровень воды в реках и водохранилищах в провинциях Нгеан, Хатинь и Тханьхоа поднялся до тревожного уровня. В десятках тысяч домовладений исчезла электроэнергия.

Местные жители выразили удивление непогодой. Масштаб катастрофы оценил 45-летний Нгуен Туан Винь.

Я был свидетелем многих штормов, и этот – один из самых сильных,

– сказал он.

Перед возможным тайфуном правительство Вьетнама провело эвакуацию 28 500 человек. Также задержаны сотни рейсов, ведь в стране пришлось закрыть аэропорты в центральных провинциях.

Сильный ветер зафиксировали в провинции Вьетнама: видео

В провинции Ниньбинь из-за тайфуна погибли 9 человек, ранения получили 7. В Хюэ жизнь одного человека унесло наводнение. Житель Тханьхоа погиб в результате падения дерева.

Отметим! Согласно данным вьетнамских властей тайфун Буалой повредил более 44 тысяч домов, затопил почти 6 тысяч гектаров риса и других сельскохозяйственных культур, а также перекрыл доступ к нескольким районам.

Премьер-министр Фам Минь Чинь срочно направил войска и полицейских в места непогоды для помощи в ликвидации последствий шторма.

К слову, Вьетнам подвержен возникновению тайфунов из-за длинной береговой линии, доходящей до Южнокитайского моря.

