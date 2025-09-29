Сталися серйозні повені, пошкоджено десятки тисяч будинків: В'єтнам охопив тайфун Буалой
- Тайфун Буалой у В'єтнамі пошкодив понад 44 тисячі будинків, затопив 6 тисяч гектарів сільськогосподарських культур і призвів до загибелі щонайменше 13 людей.
- Уряд В'єтнаму евакуював 28 500 людей, затримав сотні рейсів і надіслав війська для допомоги в ліквідації наслідків шторму.
На узбережжі В'єтнаму 29 вересня сталася природна катастрофа. Тайфун Буалой приніс із собою сильні вітри та дощ. Негода пошкодила будинки, обірвала лінії електропередач та затопила дороги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Через явище загинули люди.
Що відбувається у В'єтнамі через тайфун Буалой?
У Ханої та Нге Ані 29 вересня спостерігався сильний тайфун Буалой. За інформацією Національого метеорологічного агентства В'єтнаму, до берега підійшли хвилі висотою до 8 метрів. Тайфун рухався вздовж північного та центрального берегів.
Через пошкодження після сильних вітрів та зливи загинули щонайменше 13 людей. Близько 46 жителів отримали поранення. Також є зниклі безвісти – рибалки, чиї човни змило морем біля провінції Куангчі, та ще одне рибальське судно, з яким втрачено зв'язок.
Після сильних дощів рівень води в річках та водосховищах у провінціях Нгеан, Хатінь та Тханьхоа піднявся до тривожного рівня. У десятках тисяч домоволодінь зникла електроенергія.
Місцеві жителі висловили здивування негодою. Масштаб катастрофи оцінив 45-річний Нгуєн Туан Вінь.
Я був свідком багатьох штормів, і цей – один із найсильніших,
– сказав він.
Перед можливим тайфуном уряд В'єтнму провів евакуацію 28 500 людей. Також затримані сотні рейсів, адже в країні довелося закрити аеропорти в центральних провінціях.
Сильний вітер зафіксували в провінції В'єтнаму: відео
У провінції Ніньбінь через тайфун загинули 9 людей, поранення дістали 7. У Хюе життя однієї людини забрала повінь. Житель Тханьхоа загинув внаслідок падіння дерева.
Зазначимо! Згідно з даними в'єтнамської влади тайфун Буалой пошкодив понад 44 тисячі будинків, затопив майже 6 тисяч гектарів рису та інших сільськогосподарських культур, а також перекрив доступ до кількох районів.
Прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь терміново направив війська та поліцейських у місця негоди для допомоги в ліквідації наслідків шторму.
До слова, В'єтнам схильний до виникнення тайфунів через довгу берегову лінію, що доходить до Південнокитайського моря.
Негода накривала Європу та Азію: останні новини
На півночі Італії, зокрема в Мілані та провінції Комо нещодавно сталися масштабні повені та зсуви ґрунту. Їх спричинили сильні дощі. Допомогу людям надавали рятувальники.
У серпні В'єтнам пережив ще один серйозний тайфун Каджікі, через який евакуювали понад 587 тисяч осіб. Тоді рятувальні операції ліквідовували тисячі військових. Тод негода повалила дерева та затопила острів Хайнань.
Минулого року у вересні в'єтнамські провінції та міста накрив тайфун Ягі. Тоді негода завдала руйнувань та забрала життя десятків людей. Ушкоджень зазнали дахи будинків і мости. Повені місцями збільшили рівень води на приблизно 40 сантиметрів.