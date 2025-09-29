На узбережжі В'єтнаму 29 вересня сталася природна катастрофа. Тайфун Буалой приніс із собою сильні вітри та дощ. Негода пошкодила будинки, обірвала лінії електропередач та затопила дороги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Через явище загинули люди.

Дивіться також Як не зіпсувати поїздку до В'єтнаму: 7 помилок, які постійно роблять новачки

Що відбувається у В'єтнамі через тайфун Буалой?

У Ханої та Нге Ані 29 вересня спостерігався сильний тайфун Буалой. За інформацією Національого метеорологічного агентства В'єтнаму, до берега підійшли хвилі висотою до 8 метрів. Тайфун рухався вздовж північного та центрального берегів.

Через пошкодження після сильних вітрів та зливи загинули щонайменше 13 людей. Близько 46 жителів отримали поранення. Також є зниклі безвісти – рибалки, чиї човни змило морем біля провінції Куангчі, та ще одне рибальське судно, з яким втрачено зв'язок.

Після сильних дощів рівень води в річках та водосховищах у провінціях Нгеан, Хатінь та Тханьхоа піднявся до тривожного рівня. У десятках тисяч домоволодінь зникла електроенергія.

Місцеві жителі висловили здивування негодою. Масштаб катастрофи оцінив 45-річний Нгуєн Туан Вінь.

Я був свідком багатьох штормів, і цей – один із найсильніших,

– сказав він.

Перед можливим тайфуном уряд В'єтнму провів евакуацію 28 500 людей. Також затримані сотні рейсів, адже в країні довелося закрити аеропорти в центральних провінціях.

Сильний вітер зафіксували в провінції В'єтнаму: відео

У провінції Ніньбінь через тайфун загинули 9 людей, поранення дістали 7. У Хюе життя однієї людини забрала повінь. Житель Тханьхоа загинув внаслідок падіння дерева.

Зазначимо! Згідно з даними в'єтнамської влади тайфун Буалой пошкодив понад 44 тисячі будинків, затопив майже 6 тисяч гектарів рису та інших сільськогосподарських культур, а також перекрив доступ до кількох районів.

Прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь терміново направив війська та поліцейських у місця негоди для допомоги в ліквідації наслідків шторму.

До слова, В'єтнам схильний до виникнення тайфунів через довгу берегову лінію, що доходить до Південнокитайського моря.

Негода накривала Європу та Азію: останні новини