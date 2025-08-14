Журналисты опросили представителей "поколения Z", чтобы определить, какие города мира являются лучшими по их мнению. У молодого поколения пока что другие критерии, чем у их родителей.

Сейчас 20-летним парням и девушкам все равно на больницы и местные школы. Для них важны транспортная доступность и разнообразие развлечений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Time Out.

Какие города являются лучшими для жизни по версии "зумеров"?

Бангкок, Таиланд. 84% "зумеров" заявили, что чувствуют себя там счастливыми. Также это прекрасное место для знакомства с новыми людьми, и очень низкие цены на все. Мельбурн, Австралия. Молодое поколение похвалило его за разнообразие и инклюзивность, а также за насыщенную культурную жизнь. Кейптаун, Южная Африка. "Зумеры" отметили его любопытство, красоту и бюджетные ночные развлечения. Нью-Йорк, США. Там очень много развлечений для молодежи и замечательная система общественного транспорта, а сам город удобен для пеших прогулок. Копенгаген, Дания. Столица Дании получила высокий рейтинг счастья и неплохой рейтинг романтических отношений. Также отдельно выделили развитую инфраструктуру для передвижения на велосипеде.



Бангкок – лучший город для "зумеров" / Pexels

Также в двадцатку лучших вошли: Барселона (Испания), Эдинбург (Великобритания), Мехико (Мексика), Лондон (Великобритания), Шанхай (Китай), Сидней (Австралия), Пекин (Китай), Париж (Франция), Токио (Япония), Берлин (Германия), Севилья (Испания), Чикаго (США), Чиангмай (Таиланд), Прага (Чешская Республика) и Лиссабон (Португалия).

