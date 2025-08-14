Журналісти опитали представників "покоління Z", щоб визначити, які міста світу є найкращими на їхню думку. У молодого покоління поки що інші критерії, ніж у їхніх батьків.

Наразі 20-річним хлопцям та дівчатам все одно на лікарні та місцеві школи. Для них важливі транспортна доступність та різноманітність розваг. Про це пише 24 Канал із посиланням на Time Out.

Дивіться також Ми частенько чули "звалюй в Україну", – українка розповіла, чому переїхала з Чехії в Нідерланди

Які міста є найкращими для життя за версією "зумерів"?

Бангкок, Таїланд. 84% "зумерів" заявили, що почуваються там щасливими. Також це чудове місце для знайомства з новими людьми, і дуже низькі ціни на все. Мельбурн, Австралія. Молоде покоління похвалило його через різноманітність та інклюзивність, а також через насичене культурне життя. Кейптаун, Південна Африка. "Зумери" відзначили його цікавість, красу та бюджетні нічні розваги. Нью-Йорк, США. Там дуже багато розваг для молоді і чудова система громадського транспорту, а саме місто є зручним для піших прогулянок. Копенгаген, Данія. Столиця Данії отримала високий рейтинг щастя і непоганий рейтинг романтичних стосунків. Також окремо виділили розвинену інфраструктуру для пересування на велосипеді.



Бангкок – найкраще місто для "зумерів" / Pexels

Також до двадцятки найкращих увійшли: Барселона (Іспанія), Единбург (Велика Британія), Мехіко (Мексика), Лондон (Велика Британія), Шанхай (Китай), Сідней (Австралія), Пекін (Китай), Париж (Франція), Токіо (Японія), Берлін (Німеччина), Севілья (Іспанія), Чикаго (США), Чіангмай (Таїланд), Прага (Чеська Республіка) та Лісабон (Португалія).

До слова, раніше ми писали про найгірші міста для життя у світі.