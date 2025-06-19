Все через війну, нестабільність і постійні загрози. Про це пише 24 Канал з посиланням на рейтинг The Economist.
Читайте також Українців закликали не їхати в ці 6 країн: офіційне попередження МЗС
Київ потрапив до 10 найменш придатних міст для життя
Експерти визначили повномасштабну війну, яка розпочалася у 2022 році, як основний фактор, що вплинув на позицію Києва у рейтингу. Аналіз підкреслює значне зниження стабільності, посилене постійною загрозою обстрілів, авіанальотів та масштабного руйнування інфраструктури, що становить постійну небезпеку для мешканців.
Дослідження оцінювало міста за 5 критичними категоріями:
- якість медичного обслуговування,
- доступ до освіти та її рівень,
- культурне життя та навколишнє середовище,
- розвиток інфраструктури,
- стабільність.
Проблеми, з якими стикається Київ, ставлять його в один ряд з іншими великими містами, що переживають тривалу кризу як у політичній, так і в безпековій сферах. До переліку міст, що поділяють цей складний статус, входять:
- Каракас,
- Київ,
- Порт-Морсбі,
- Хараре,
- Лагос,
- Алжир,
- Карачі,
- Дакка,
- Триполі,
- Дамаск.
До слова, Київ вже третій рік поспіль входить до десятки найменш придатних для життя міст світу.
Тим часом, за даними рейтингу The Economist, найкращим містом для життя у 2025 році був визнаний Копенгаген. Столиця Данії відсунула на друге місце Відень, який був лідером рейтингу протягом трьох останніх років.