Все через війну, нестабільність і постійні загрози. Про це пише 24 Канал з посиланням на рейтинг The Economist.

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Київ потрапив до 10 найменш придатних міст для життя

Експерти визначили повномасштабну війну, яка розпочалася у 2022 році, як основний фактор, що вплинув на позицію Києва у рейтингу. Аналіз підкреслює значне зниження стабільності, посилене постійною загрозою обстрілів, авіанальотів та масштабного руйнування інфраструктури, що становить постійну небезпеку для мешканців.

Дослідження оцінювало міста за 5 критичними категоріями:

якість медичного обслуговування,

доступ до освіти та її рівень,

культурне життя та навколишнє середовище,

розвиток інфраструктури,

стабільність.

Проблеми, з якими стикається Київ, ставлять його в один ряд з іншими великими містами, що переживають тривалу кризу як у політичній, так і в безпековій сферах. До переліку міст, що поділяють цей складний статус, входять:

Каракас, Київ, Порт-Морсбі, Хараре, Лагос, Алжир, Карачі, Дакка, Триполі, Дамаск.

До слова, Київ вже третій рік поспіль входить до десятки найменш придатних для життя міст світу.

Тим часом, за даними рейтингу The Economist, найкращим містом для життя у 2025 році був визнаний Копенгаген. Столиця Данії відсунула на друге місце Відень, який був лідером рейтингу протягом трьох останніх років.