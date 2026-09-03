В Хорватии группу туристов выгнали из-за "неправильного" заказа в ресторане: что они заказали

Между Венгрией и Хорватией разгорелся интернет-скандал из-за заказа в ресторане, после которого группу венгерских туристов выгнали из заведения. Тем временем пользователи социальных сетей разделились во мнениях относительно того, кто же был неправ.

Мать одного из туристов рассказала, что ее сын и трое его друзей отдыхали на хорватском острове Крк. Они зашли в ресторан, но после того, как сделали "неправильный" заказ, всю группу выгнали, пишет Blikk.

Почему туристов выгнали из ресторана?

Однажды вечером компания венгров пришла в популярный ресторан, где в тот день был довольно большой поток посетителей. После 10–15 минут ожидания молодым людям удалось занять столик – но когда официант услышал заказ, ситуация резко изменилась: официант возмутился заказом, а затем попросил компанию освободить место.

Дело в том, что каждый из гостей заказал по порции блинов стоимостью 7 евро. Официанту не понравилось, что компания заказала только десерт, в то время как люди на улице ждали, пока освободится место, чтобы поужинать.

История быстро стала вирусной в венгерских соцсетях и даже вызвала неофициальный "международный скандал". Многие венгры осудили поведение сотрудника ресторана: они отметили, что гости были готовы заплатить за заказ, поэтому их нельзя было выгонять.

К сожалению, среди хорватов все чаще можно заметить, что они видят в туристах лишь кошелек. Это не единичный случай: от Венеции до Задара поставщики услуг общественного питания во многих местах сбились с пути,

– написал один из комментаторов.

Между тем другие участники дискуссии встали на сторону ресторана. Они напомнили, что негласные правила работы заведений в часы пик действуют не только в Хорватии, но и в Венгрии. Четырехместный столик в вечернее время потенциально может принести ресторану гораздо большую выручку, чем заказ четырех порций десерта.

Неписаное правило: вечером, в часы пик, люди предпочитают ужинать в элегантном, заполненном ресторане. Столик на четырех гостей приносит 120–150 евро, тогда как десертные блины за 28 евро просто занимают место, пока другие ждут снаружи. Не стоит думать об эпатаже, стоит научиться этикету гостеприимства,

– поделился опытный путешественник.

В венгерском издании также обратили внимание на то, что в последнее время у венгров в целом много претензий к гостеприимству в Хорватии: на сайтах и форумах все чаще обсуждают очень высокие цены в популярных адриатических городах. Также бывают случаи, когда качество еды совершенно не соответствует ожиданиям туристов.

После скандала в интернете журналисты обратились к Хорватскому туристическому сообществу в Венгрии. И представительница сообщества Мира Горват уточнила, что в Хорватии нет правила, устанавливающего минимальную сумму заказа для каждого посетителя.

В то же время в представительстве отметили, что этот досадный случай был единичным, а гости могут подать жалобу как руководству заведения, так и в государственные контролирующие органы Хорватии.