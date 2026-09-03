Матір одного з туристів розповіла, що її син та троє його друзів відпочивали на хорватському острові Крк. Вони відвідали ресторан, але після того, як зробили "неправильне" замовлення, усю групу вигнали геть, пише Blikk.

Чому туристів вигнали з ресторану?

Одного вечора компанія угорців прийшла до популярного ресторану, де в той день був досить великий потік відвідувачів. Після 10 – 15 хвилин очікування молодим людям вдалося зайняти столик – та коли офіціант почув замовлення, ситуація різко змінилася: офіціант обурився замовленням, а тоді попросив компанію звільнити місце.

Ріс у тому, що кожен з гостей замовив по порції млинців вартістю 7 євро. Офіціанту не сподобалося, що компанія взяла лише десерт, тим часом як люди на вулиці очікували, поки звільниться місце, аби поїсти вечерю.

Історія швидко стала вірусною в угорських соцмережах та навіть викликала неофіційний "міжнародний скандал". Чимало угорців засудили поведінку працівника ресторану: вони зауважили, що гості були готові платити за замовлення, тож їх не можна було виганяти.

На жаль, серед хорватів все частіше можна побачити, що вони бачать у туристах лише гаманець. Це не поодинокий випадок, від Венеції до Задара постачальники послуг харчування в багатьох місцях збилися зі шляху,

– написав один з коментаторів.

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Тим часом інші учасники дискусії пристали на бік ресторану. Вони нагадали, що негласні правила роботи закладів в години пік працюють не лише у Хорватії, але й в Угорщині. Чотиримісний столик у вечірній час потенційно може принести ресторану набагато більший виторг, ніж замовлення чотирьох порцій десерту.

Неписане правило: увечері, в години пік, люди схильні вечеряти в елегантному, повному ресторані. Стіл на чотирьох гостей приносить 120 – 150 євро, тоді як десертні млинці за 28 євро просто займають місце, коли інші чекають зовні. Не варто думати про епатаж, варто навчитися етикету гостинності,

– поділився досвідчений мандрівник.

В угорському виданні також звернули увагу на те, що останнім часом угорці загалом мають багато претензій до гостинності в Хорватії: на сайтах та форумах все частіше обговорюють дуже високі ціни в популярних адріатичних містах. Також трапляються випадки, коли якість їжі зовсім не відповідає очікуванням туристів.

Після скандалу в інтернеті журналісти звернулися до Хорватської туристичної спільноти в Угорщині. І представниця спільноти Міра Горват уточнила, що Хорватія не має правила, яке б встановлювало мінімальну суму замовлення для кожного відвідувача.

Водночас у представництві зауважили, що прикрий випадок був поодиноким, а гості можуть подати скаргу і керівникам закладу, і в державні органи контролю Хорватії.