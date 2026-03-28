Украина переведет часы: какая будет разница во времени с Европой и США
- Украина перейдет на летнее время в ночь с 28 на 29 марта 2026 года, переводя стрелки часов на один час вперед.
- После перевода часов разница во времени между Украиной и США будет: Нью-Йорк -7 часов, Чикаго -8 часов, Денвер -9 часов, Лос-Анджелес -10 часов.
В ближайшие дни Украина традиционно перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед. Это означает, что рассветы и закаты сместятся, а световой день станет длиннее. Вместе с Украиной на летнее время переходит большинство европейских стран, в частности Польша, Германия, Чехия и Италия.
Поэтому, разница во времени между Украиной и этими государствами останется неизменной. Какая будет разница во времени – расскажет timeanddate.com.
Какая будет разница во времени?
Как известно, Украина перейдет на летнее время в ночь с 28 на 29 марта 2026 года. В 03:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед – на 04:00. С этого момента Украина будет опережать Польшу, Германию, Чехию и Италию на 1 час, как и раньше. С США ситуация несколько сложнее, ведь переход на летнее время там происходит раньше.
После перевода часов разница между Украиной и отдельными часовыми поясами США будет такой:
- Нью-Йорк (восточное побережье) – -7 часов,
- Чикаго – -8 часов,
- Денвер – -9 часов,
- Лос-Анджелес – -10 часов.
То есть, когда в Киеве, например, 12:00, в Нью-Йорке будет 05:00 утра. Эксперты напоминают, что переход на летнее время может влиять на самочувствие, поэтому стоит заранее адаптировать режим сна.
Почему мы до сих пор переводим часы?
В то же время дискуссии о целесообразности сезонного перевода часов продолжаются как в Украине, так и в Европейском Союзе.
Как пишет RSA, в Европейском Союзе ситуация тоже сложная: в 2019 году Европейский парламент поддержал предложение отменить сезонный перевод времени, но из-за отсутствия согласованного решения среди государств-членов и дальнейшие политические обстоятельства (в том числе пандемия COVID-19) изменения не были окончательно внедрены.
Это означает, что сейчас каждая страна ЕС продолжает сама решать вопрос о практике перевода времени, хотя большинство еще придерживается традиции сезонного перехода.
Какая страна никогда не переводит часы на летнее и зимнее время?
- Исландия является единственной страной в Европе, которая не переводит часы на летнее и зимнее время, сохраняя UTC+0 в течение всего года.
- Отказ от смены времени в Исландии объясняется минимальной экономией энергии и негативным влиянием на здоровье людей.