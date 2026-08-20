"Таких лицемеров нигде не встречала": украинка рассказала о неожиданных минусах Германии

На данный момент Германия приняла больше всего беженцев из Украины во всей Европе. И несмотря на то, что страна предлагает также одни из самых высоких социальных выплат, жизнь там подходит далеко не всем.

Для многих украинцев Германия кажется страной, где все люди организованы, законопослушны и порядочны. Впрочем, что показывает личный опыт жизни украинки в Германии, минусов в этой стране тоже хватает, пишет maanoilenko.

Что не нравится украинке в Германии?

Украинская блогерша живет и работает в Германии, и на работе ей приходится сталкиваться с людьми разных национальностей. Впрочем, большинство сотрудниц – это немки. И она заметила, что таких лицемерных женщин ей еще нигде не приходилось встречать.

Мне и раньше приходилось работать в интернациональных командах. В Украине были женские коллективы. Конечно, мы все разные, кому-то можем нравиться, кому-то нет – это нормально. Но фальшь и "улыбки в глаза" – это то, что я вообще не переношу! И здесь местные "победили",

– пожаловалась девушка.

Украинка также добавила, что невероятно сильно скучает по "нашим людям", а также по украинскому менталитету и шуткам. В комментариях к посту мнения разделились, но немало людей поддержали автора.

Некоторые убеждены, что из-за жестких законов немцы превращают "активную" агрессию в пассивную.

Искажать вашу фамилию или имя, не здороваться, доносить на вас, не сообщать о собраниях, не передавать важную информацию и т. д. И скрытая агрессивная подтекст, понятный только немцам, – написала одна комментаторша.

Еще одна девушка добавила, что в течение первого года немцы с ней принципиально не здоровались из-за того, что она иммигрантка. Но многие люди убеждены, что немцы не делают ничего такого, чего нет в других странах.

Какие в Германии зарплаты?

Многие люди выбирают Германию именно ради заработка, но перед переездом следует узнать, какие в стране зарплаты. В 2026 году средняя зарплата оценивается примерно в 4450 евро, что соответствует годовому доходу в 53 400 евро, пишет Payroll.

Впрочем, эта цифра может сильно варьироваться в зависимости от отрасли, опыта и федеральной земли.