Для багатьох українців Німеччина здається країною, де усі люди організовані, законослухняні та порядні. Втім, особистий досвід життя українки в Німеччині, що й мінусів у країні також вистачає, пише maanoilenko.

Що не подобається українці в Німеччині?

Українська блогерка живе та працює в Німеччині, і на роботі їй доводиться зіштовхуватися з людьми різних національностей. Втім, більшість працівниць – це німкені. І вона зауважила, що таких лицемірних жінок їй ще ніде не доводилося зустрічати.

Мені й раніше доводилось працювати в інтернаціональних командах. В Україні були жіночі колективи. Звісно, ми всі різні, можемо комусь подобатись, комусь ні – це ок. Але фальш і "посмішки в очі" – це те, що я взагалі не переварюю! І тут місцеві "перемогли",

– поскаржилася дівчина.

Українка також додала, що неймовірно сильно сумує за "нашими людьми", а також за українським менталітетом та жартами. В коментарях до допису думки розділилися, але чимало людей підтримали авторку.

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Деякі переконані, що через жорсткі закони німці перетворюють "активну" агресію у пасивну.

Перекручувати ваше прізвище чи ім'я, не вітатись, стукати на вас, не повідомляти про збори, не доносити важливу інформацію тощо. І прихована агресивна субмова, зрозуміла тільки німцям, – написала одна коментаторка.

Ще одна дівчина додала, що протягом першого року німці з нею принципово не віталися через те що вона іммігрантка. Але чимало людей переконані, що німці не роблять нічого такого, чого немає в інших країнах.

Які в Німеччині зарплати?

Чимало людей обирають Німеччину саме для заробітків, але перед переїздом слід дізнатися, які в країні зарплати. У 2026 році середня зарплата оцінюється приблизно у 4450 євро, що дорівнює річному доходу у 53 400 євро, пише Payroll.

Втім, ця цифра може дуже сильно варіюватися залежно від галузі, досвіду та землі.