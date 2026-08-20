Для багатьох українців Німеччина здається країною, де усі люди організовані, законослухняні та порядні. Втім, особистий досвід життя українки в Німеччині, що й мінусів у країні також вистачає, пише maanoilenko.
Що не подобається українці в Німеччині?
Українська блогерка живе та працює в Німеччині, і на роботі їй доводиться зіштовхуватися з людьми різних національностей. Втім, більшість працівниць – це німкені. І вона зауважила, що таких лицемірних жінок їй ще ніде не доводилося зустрічати.
Мені й раніше доводилось працювати в інтернаціональних командах. В Україні були жіночі колективи. Звісно, ми всі різні, можемо комусь подобатись, комусь ні – це ок. Але фальш і "посмішки в очі" – це те, що я взагалі не переварюю! І тут місцеві "перемогли",
– поскаржилася дівчина.
Українка також додала, що неймовірно сильно сумує за "нашими людьми", а також за українським менталітетом та жартами. В коментарях до допису думки розділилися, але чимало людей підтримали авторку.
Деякі переконані, що через жорсткі закони німці перетворюють "активну" агресію у пасивну.
Перекручувати ваше прізвище чи ім'я, не вітатись, стукати на вас, не повідомляти про збори, не доносити важливу інформацію тощо. І прихована агресивна субмова, зрозуміла тільки німцям, – написала одна коментаторка.
Ще одна дівчина додала, що протягом першого року німці з нею принципово не віталися через те що вона іммігрантка. Але чимало людей переконані, що німці не роблять нічого такого, чого немає в інших країнах.
Які в Німеччині зарплати?
Чимало людей обирають Німеччину саме для заробітків, але перед переїздом слід дізнатися, які в країні зарплати. У 2026 році середня зарплата оцінюється приблизно у 4450 євро, що дорівнює річному доходу у 53 400 євро, пише Payroll.
Втім, ця цифра може дуже сильно варіюватися залежно від галузі, досвіду та землі.
- Початкові вакансії (до 2 років досвіду) – 2700 – 4200 євро на місяць;
- посади середньої ланки (3 – 5 років досвіду) – 4200 – 6800 євро на місяць;
- керівні посади та менеджери – 6800 – 12 500 євро;