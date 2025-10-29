Становится сильнее и накрывает новые страны: самый большой в 2025 году ураган "Мелисса" продолжает бурлить

Ураган "Мелисса" бушует на Карибах. Он уже вызвал масштабные разрушения. По состоянию на сейчас сообщают о по меньшей мере трех погибших на Ямайке, трех на Гаити и одной в Доминиканской Республике. Также есть информация, что ураган унес жизни 25 человек на Гаити.

Ураган "Мелисса" называют крупнейшим штормом века на Ямайке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Какая ситуация на Ямайке?

Ураган "Мелисса" обрушился на юго-западную часть Ямайки во вторник, 28 октября. Местные власти сообщают о наводнениях, оползнях, поваленных деревьях, сорванных крышах, а также о масштабных отключениях электроэнергии. Точный масштаб ущерба пока неизвестен.

Примерно 15 тысяч жителей Ямайки были эвакуированы во временные убежища. Без электричества осталось 530 тысяч домохозяйств, тогда как население страны составляет 2,8 миллиона человек. Кроме того, в Кингстоне власти предупредили об опасности крокодилов, которые могут покинуть места привычного проживания из-за наводнения.

Отмечается, что из-за урагана "Мелисса" уже есть погибшие: трое на Ямайке, трое – на Гаити, один человек – в Доминиканской Республике, где также сообщают об одном человеке, который пропал без вести.

Кроме того, власти Ямайки сообщили, что были разрушены медицинские учреждения в Блэк-Ривер. Из-за урагана "Мелисса" службы экстренной помощи перегружены, а доступ к медицинской помощи сильно ограничен. Пациенты и медицинский персонал ищут убежища, поскольку отключения электроэнергии парализуют работу. Ситуацию описывают как "более чем критическую".

Что происходит на Гаити и Кубе?

В то же время, по данным Associated Press, ураган унес жизни 25 человек на Гаити. Мэр южного гаитянского прибрежного города Пети-Гоав Жан Бертран Субрем заявил, что они погибли после того, как река Ла-Диг вышла из берегов и затопила соседние дома. По его словам, по состоянию на утро 29 октября завалились десятки домов. Люди все еще находились под завалами.

Губернатор Янетси Терри Гутьеррес сообщил, что некоторые части провинции Гранма на Кубе, особенно столица муниципалитета Хигуани, оказались под водой. В поселении Чарко-Редондо выпало более 40 сантиметров осадков. По данным властей, около 735 тысяч человек остаются в укрытиях на востоке Кубы.

Отмечается, что ураган может ухудшить серьезный экономический кризис на Кубе, который уже привел к длительным отключениям электроэнергии, а также к дефициту топлива и пищевых продуктов.

Что стоит знать о ситуации на Багамах?

У CNN сообщили, что "Мелисса" покидает Кубу и направляется на Багамы. Ветры ураганной силы продолжают обрушиваться на части Кубы, а тропические штормовые ветры "Мелиссы" начинают распространяться дальше на Багамы. Прогнозируется, что 29 октября ураган будет продвигаться между или потенциально над Лонг-Айлендом и Крукед-Айлендом.

