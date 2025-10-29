Стає сильнішим і накриває нові країни: найбільший в 2025 році ураган "Меліса" продовжує вирувати

Ураган "Меліса" вирує на Карибах. Він вже спричинив масштабні руйнування. Станом на зараз повідомляють про щонайменше трьох загиблих на Ямайці, трьох на Гаїті та однієї в Домініканській Республіці. Також є інформація, що ураган забрав життя 25 осіб на Гаїті.

Ураган "Меліса" називають найбільшим штормом століття на Ямайці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Яка ситуація на Ямайці?

Ураган "Меліса" обрушився на південно-західну частину Ямайки у вівторок, 28 жовтня. Місцева влада повідомляє про повені, зсуви, повалені дерева, зірвані дахи, а також про масштабні відключення електроенергії. Точний масштаб збитків наразі невідомий.

Приблизно 15 тисяч жителів Ямайки були евакуйовані до тимчасових притулків. Без електрики залишилося 530 тисяч домогосподарств, тоді як населенні країни становить 2,8 мільйона осіб. Крім того, у Кінгстоні влада попередила про небезпеку крокодилів, які можуть залишити місця звичного проживання через повінь.

Наслідки урагану на Ямайці: дивіться відео

Зазначається, що через ураган "Меліса" вже є загиблі: троє на Ямайці, троє – на Гаїті, одна особа – в Домініканській Республіці, де також повідомляють про одну людина, яка зникла безвісти.

Крім того, влада Ямайки повідомила, що були зруйновані медичні заклади в Блек-Ривер. Через ураган "Меліса" служби екстреної допомоги перевантажені, а доступ до медичної допомоги сильно обмежений. Пацієнти та медичний персонал шукають притулку, оскільки відключення електроенергії паралізують роботу. Ситуацію описують як "більш ніж критичну".

Зруйновані медзаклади у Блек-Ривер: дивіться відео

Що відбувається на Гаїті та Кубі?

Водночас, за даними Associated Press, ураган забрав життя 25 людей на Гаїті. Мер південного гаїтянського прибережного міста Петі-Гоав Жан Бертран Субрем заявив, що вони загинули після того, як річка Ла-Діг вийшла з берегів і затопила сусідні будинки. За його словами, станом на ранок 29 жовтня завалилися десятки будинків. Люди все ще перебували під завалами.

Руйнування через ураган "Меліса": дивіться відео

Губернатор Янетсі Террі Гутьєррес повідомив, що деякі частини провінції Гранма на Кубі, особливо столиця муніципалітету Хігуані, опинилися під водою. У поселенні Чарко-Редондо випало понад 40 сантиметрів опадів. За даними влади, близько 735 тисяч людей залишаються в укриттях на сході Куби.

Зазначається, що ураган може погіршити серйозну економічну кризу на Кубі, яка вже призвела до тривалих відключень електроенергії, а також до дефіциту палива та харчових продуктів.

Що варто знати про ситуацію на Багамах?

У CNN повідомили, що "Меліса" покидає Кубу і прямує на Багами. Вітри ураганної сили продовжують обрушуватися на частини Куби, а тропічні штормові вітри "Меліси" починають поширюватися далі на Багами. Прогнозується, що 29 жовтня ураган просуватиметься між або потенційно над Лонг-Айлендом та Крукед-Айлендом.

Ураган "Меліса" продовжує вирувати: дивіть відео

Що відомо про ураган "Меліса"?