Що ми побачили на унікальних кадрах?

Спеціальний 53-й розвідувальний ескадрон ВПС США, відомий як "Мисливці за ураганами", здійснив політ всередину гігантського виру хмар, щоб зібрати дані для Національного центру ураганів. Опубліковані кадри демонструють моторошну тишу в так званому "оці шторму", яка різко контрастує з його руйнівною силою по краях. Ураган "Мелісса" прямує до південного узбережжя Ямайки, де очікується його вихід на сушу, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Метеорологи попереджають, що стихія може спровокувати гуманітарну кризу. Фахівці з тропічних циклонів Всесвітньої метеорологічної організації вже назвали "Меліссу" штормом століття для Ямайки. Ситуація ускладнюється тим, що острів раніше ніколи не зазнавав прямого удару урагану п'ятої категорії. Останній раз країна стикалася зі штормом у 2012 році, коли на неї обрушився ураган "Сенді" першої категорії.

Цей ролик показує момент входження літака в "око" шторму: відео

A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa



In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Швидкість вітру "Мелісси" перевищила поріг п'ятої категорії (252 кілометрів на годину) і досягла 282 кілометрів на годину. Це робить її найпотужнішим ураганом 2025 року та, можливо, найсильнішим з усіх, що були зафіксовані так пізно в атлантичному сезоні ураганів, який триває з червня по кінець листопада.

Ще один ролик показує все з іншого кута: відео

Third pass through Melissa. GoPro in side window as different camera looking forward shooting in ultra high res 8k. Not sure when that might get processed as the file turned out ridiculous. Barely had HD space for it and MacBook Pro promptly chocked when I tried to edit it pic.twitter.com/3p430gPvZv — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

За даними AccuWeather, за рівнем загрози для життя людей "Меліссу" можна порівняти з ураганом "Доріан" у 2019 році, що вдарив по Багамських островах, та "Ендрю" у 1992 році, який спустошив південний схід США. Жертвою "Доріана" стали 74 людини, ще 282 досі вважаються зниклими безвісти.

Шторм "Мелісса": відео

Fifth and final pass through Hurricane Melissa for our crew today. Just after noon entering from the NW corner exiting SE. pic.twitter.com/BVtyIlZpsx — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Влада Ямайки закликала громадян негайно шукати притулок, заявивши, що багато населених пунктів можуть не пережити удар стихії. Повідомляється про трьох загиблих на острові ще до основного удару. Шторм також загрожує Гаїті, Домініканській Республіці та Кубі, де вже зареєстровано щонайменше чотири смертельні випадки.

Ураган "Мелісса": відео

Another view looking down in the eye… got a nice swirl of clouds going on pic.twitter.com/8K7SPSmjFE — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Ураган "Мелісса": відео

Uncropped and higher res version of the first pass through Melissa yesterday morning. pic.twitter.com/nuZme0hTjY — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 28, 2025

Як цей шторм став одним із найсильніших в історії?

"Мелісса" стала вже третім ураганом 5 категорії за сезон 2025 року, що є рідкісним явищем. Сила шторму вимірюється не тільки швидкістю вітру, але й атмосферним тиском: чим він нижчий, тим потужніший ураган. Мінімальний центральний тиск "Мелісси" склав 892 мілібари, що робить його третім найінтенсивнішим атлантичним ураганом за цим показником після "Вільми" та "Гілберта". У певний момент тиск шторму був навіть нижчим, ніж у знаменитого урагану "Катріна" на його піку інтенсивності у 2005 році.​

Особливістю "Мелісси" стала її здатність до "екстремально швидкого посилення". Протягом доби швидкість вітру зросла на понад 110 км/год, що вдвічі перевищує стандартні показники для такої інтенсифікації. Вчені пояснюють цей феномен тим, що на своєму шляху до Карибського басейну ураган пройшов через ділянки океану з аномально високою температурою води, що перевищувала 30 градусів. Ці води були приблизно на 1,5 градуса теплішими за норму, що, на думку експертів з організації Climate Central, є наслідком антропогенних змін клімату.

Сформувавшись із тропічної хвилі біля берегів Західної Африки, шторм пройшов через Атлантику й уповільнив свій рух у Карибському морі, де швидко набрав силу. Метеорологи були здивовані тим, що урагану вдалося подолати щонайменше три фактори, які зазвичай послаблюють шторми, і продовжити набирати потужність безпосередньо перед виходом на сушу.

Як зазначає видання New Scientist, "практично немає сумнівів, що глобальне потепління зробило ураган таким сильним". Тропічні циклони, такі як "Мелісса", живляться теплою водою. Чим тепліша поверхня моря, тим більше водяної пари утворюється під час проходження штормів над ним. Коли вологе тепле повітря піднімається, водяна пара починає конденсуватися, вивільняючи приховане тепло. Це нагріває повітря і змушує його підніматися вище, що призводить до подальшої конденсації і так далі. Це джерело енергії, яке живить тропічні циклони.

Існувала ідеальна сукупність умов, що призвела до колосальної сили урагану "Мелісса". [...] Більшість цих умов були підсилені додатковим теплом в наших океанах і атмосфері внаслідок зміни клімату,

– каже Ліанн Арчер з Брістольського університету, Велика Британія.

Цей ролик в HD-якості показує шторм найкраще: відео

Дослідження попередніх катастроф показали, що такі події можуть зменшувати економічне зростання протягом десятиліть після цього. Економісти припускали, що зусилля з відновлення можуть стимулювати швидке відновлення або навіть додаткове зростання, але ці ідеї здебільшого виявилися помилковими.