Кому паспорт за границей могут не выдать: важное условие от миграционной службы

Украинцев, находящихся за рубежом и нуждающихся в обновлении загранпаспорта, предупредили о важном изменении в этой процедуре. Некоторым может быть отказано в оформлении документа.

В ГМС сообщили о возобновлении работы систем, а электронная очередь останется, поэтому повторно регистрироваться не придется. Однако мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, получили особое требование относительно получения паспортов.

Кому могут не выдать загранпаспорт?

Работа всех систем возобновилась 2 октября 2026 года. Электронная очередь будет перенесена с сохранением места каждого пользователя, поэтому нет необходимости делать повторную запись.

Выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается,

– сообщили в ГМС.

В ведомстве напомнили и о дополнительном условии, действующем для граждан за рубежом: готовые паспорта мужчинам призывного возраста могут не выдать, если они не будут соответствовать одному условию. Чтобы получить паспорт, необходимо предъявить действующий военно-учетный документ, в частности в приложении "Резерв+".

Что нужно для получения загранпаспорта?

Для оформления загранпаспорта украинцам как за рубежом, так и в Украине необходимо подготовить ряд документов. Часть из них зависит от возраста человека. Например:

до 12 лет – ребенок должен присутствовать, либо родители должны принести фотографию размером 10×15 сантиметров;

с 12 лет – присутствие ребенка уже обязательно;

с 14 лет – наличие паспорта гражданина Украины в форме ID-карты или электронного паспорта.

Детям до 16 лет для получения паспорта также требуется присутствие одного из родителей с паспортом гражданина Украины и свидетельством о рождении ребенка.

С 16 лет для получения паспорта необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины и индивидуальный налоговый номер физического лица.