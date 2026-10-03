У ДМС повідомили про відновлення роботи систем, а електронна черга збережеться, тож повторно реєструватися не доведеться. Але чоловіки призовного віку, що зараз перебувають за кордоном, отримали особливу вимогу щодо отримання паспортів.

Кому можуть не видати закордонний паспорт?

Роботу усіх систем відновили 2 жовтня 2026 року. Електронну чергу перенесуть із збереженням місця кожного користувача, тож немає потреби робити повторний запис.

Видача вже виготовлених паспортних документів на території України та за кордоном продовжується,

– повідомили у ДМС.

У відомстві нагадали й про додаткову умову, що діє для громадян за кордоном: готові паспорти чоловікам призовного віку можуть не видати, якщо вони не відповідатимуть одній умові. Для того, аби отримати свій паспорт, потрібно пред'явити чинний військово-обліковий документ, зокрема у застосунку "Резерв+".

Що потрібно для отримання закордонного паспорта?

Для того, аби оформити закордонний паспорт, українцям і за кордоном, і в Україні потрібно підготувати низку документів. Частина з них відрізняються залежно від віку людини. Наприклад:

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до 12 років – дитина має бути присутня, або ж батьки мають принести фото 10*15 сантиметрів;

з 12 років – присутність дитини вже обов'язкова;

з 14 років – наявність паспорта громадянина України у формі ID-картки чи e-паспорт.

Дітям до 16 років для отримання паспорта потрібна також присутність одного з батьків з паспортом громадянина України та свідоцтвом про народження дитини.

З 16 років для отримання паспорта потрібно мати з собою паспорт громадянина України та Індивідуальний податковий номер фізичної особи.